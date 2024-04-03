هذه حقيقة علاقتي بالسعودية!.. روبياليس ينهي صمته ويكشف كل الأكاذيب



وقال روبياليس، في حوار مع قناة "La Sexta" الإسبانية، والذي نشرت صحيفة ماركا مقتطفات منه: "أنا هنا لأقول إنه من غير الصحيح أنني حصلت على رشوة من خلال شقق هنا (في الدومينيكان)".



وأضاف: "غير صحيح أنني حققت مكاسب كبيرة في كاب فيردي، و غير صحيح أنني أملك أراضٍ لبناء فنادق في المملكة العربية السعودية (نظير إقامة السوبر الإسباني في الرياض)".

وواصل نفي العديد من الشائعات المرتبطة به: "لم أحوّل أي أموال إلى الدومينيكان، وليس لدي فريق بيسبول هنا، ولا علاقة بين الادعاءات التي قدمتها وسائل الإعلام والأموال الموجودة في حسابي، أموال حسابي هي نتاج عملي ومدخراتي".



وفيما يتعلق برحلاته العديدة خلال فترة رئاسته الاتحاد الإسباني، علق: "ماذا يعني ذلك؟ هل يجب على الرئيس أن يعيش في فقاعة بعيدة عن المجتمع؟".

يُذكر أن الادعاء العام طالب بسجن روبياليس لمدة عامين ونصف، بسبب "قبلة هيرموسو"، بينما تنتظر إسبانيا عودته للتحقيق في قضايا فساد تتعلق بسوء الإدارة وغسل أموال.





