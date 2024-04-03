نجل ميسي يتألق في الولايات المتحدة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تمكّن تياغو ميسي، نجل النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل هدف رائع على طريقة والده، مع فريق تحت 13 سنة بأكاديمية إنتر ميامي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير، متوقعين أن يصبح تياغو خليفة لوالده في الملاعب قريبا.
تياغو شارك برفقة فريقه في بطولة كأس إيستر الدولية، المعروفة أيضًا باسم "كأس عيد الفصح"، التي أقيمت في الفترة من 27 إلى 30 مارس/اذار، وشارك في البطولة أكثر من 300 فريق، من أكثر من 24 ولاية في الولايات المتحدة.
وخلال البطولة، سجل الصبي، البالغ من العمر 12 عامًا، هدفًا رائعا، حيث ظهر وهو يتحكم في الكرة، ويواجه حارس مرمى فريق دي. لاس جارزاس، ليسكن الكرة الشباك ببراعة، ويحتفل ويعانق زملاءه في الفريق.
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