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نجل ميسي يتألق في الولايات المتحدة (فيديو)

4/3/2024 2:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكّن تياغو ميسي، نجل النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل هدف رائع على طريقة والده، مع فريق تحت 13 سنة بأكاديمية إنتر ميامي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير، متوقعين أن يصبح تياغو خليفة لوالده في الملاعب قريبا.

تياغو شارك برفقة فريقه في بطولة كأس إيستر الدولية، المعروفة أيضًا باسم "كأس عيد الفصح"، التي أقيمت في الفترة من 27 إلى 30 مارس/اذار، وشارك في البطولة أكثر من 300 فريق، من أكثر من 24 ولاية في الولايات المتحدة.

وخلال البطولة، سجل الصبي، البالغ من العمر 12 عامًا، هدفًا رائعا، حيث ظهر وهو يتحكم في الكرة، ويواجه حارس مرمى فريق دي. لاس جارزاس، ليسكن الكرة الشباك ببراعة، ويحتفل ويعانق زملاءه في الفريق.

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