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الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين ينطلق غدا

4/3/2024 2:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تنطلق غداً الخميس ،منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023- 2024.
ويلتقي الرمثا معالسلط عند العاشرة والنصف مساء الخميس على ستاد الحسن، وفي ذات الموعد يستقبل معانضيفه شباب الأردن على ستاد الأمير محمد.
ويستضيف الوحدات نظيرهالحسين عند العاشرة والنصف مساء الجمعة على ستاد عمان، فيما يحل مغير السرحانضيفاً على الأهلي بذات التوقيت على ملعب البترا، والفيصلي على شباب العقبة علىملعب العقبة.
ويلتقي سحاب مع الجليلعند العاشرة والنصف مساء السبت على ستاد عمان.
ويتصدر الحسين ترتيبالفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 36، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشبابالعقبة 22، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، الأهلي 13، الجليل 12،سحاب 9.
الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقمالتحكيمية لمباريات الأسبوع السادس عشر:
مباراة الرمثا والسلط
الحكام: محمد مفيد،الحكام المساعدين أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وقيس غوانمة رابعا.
مباراة معان وشبابالأردن
الحكام: مراد زواهرة،الحكام المساعدين أحمد مؤنس، فايز حسن، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة الوحداتوالحسين
الحكام: أحمد يعقوب،الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعا، وأيمن عبيداتحكم إضافي.
مباراة الأهلي ومغيرالسرحان
الحكام: أدهم مخادمة،الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة شباب العقبةوالفيصلي
الحكام: صدام عمارةللساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، منذر عقيلان، ومحمد بدارنة رابعا.
مباراة سحاب والجليل
الحكام: أحمد فيصلللساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، قيس خميس، وعمر المعاني رابعا.

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