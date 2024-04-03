الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين ينطلق غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تنطلق غداً الخميس ،منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023- 2024.
ويلتقي الرمثا معالسلط عند العاشرة والنصف مساء الخميس على ستاد الحسن، وفي ذات الموعد يستقبل معانضيفه شباب الأردن على ستاد الأمير محمد.
ويستضيف الوحدات نظيرهالحسين عند العاشرة والنصف مساء الجمعة على ستاد عمان، فيما يحل مغير السرحانضيفاً على الأهلي بذات التوقيت على ملعب البترا، والفيصلي على شباب العقبة علىملعب العقبة.
ويلتقي سحاب مع الجليلعند العاشرة والنصف مساء السبت على ستاد عمان.
ويتصدر الحسين ترتيبالفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 36، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشبابالعقبة 22، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، الأهلي 13، الجليل 12،سحاب 9.
الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقمالتحكيمية لمباريات الأسبوع السادس عشر:
مباراة الرمثا والسلط
الحكام: محمد مفيد،الحكام المساعدين أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وقيس غوانمة رابعا.
مباراة معان وشبابالأردن
الحكام: مراد زواهرة،الحكام المساعدين أحمد مؤنس، فايز حسن، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة الوحداتوالحسين
الحكام: أحمد يعقوب،الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعا، وأيمن عبيداتحكم إضافي.
مباراة الأهلي ومغيرالسرحان
الحكام: أدهم مخادمة،الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة شباب العقبةوالفيصلي
الحكام: صدام عمارةللساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، منذر عقيلان، ومحمد بدارنة رابعا.
مباراة سحاب والجليل
الحكام: أحمد فيصلللساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، قيس خميس، وعمر المعاني رابعا.
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