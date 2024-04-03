رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر بعد تسجيله هاتريك في شباك أبها



ونشر المهاجم الدولي البرتغالي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، صورا من احتفاله بإحرازه "هاتريك" في شباك أبها، وعلق بعبارة "نحن لا نتباطأ"، في إشارة إلى أن فريق النصر سيواصل المنافسة في الدوري السعودي على الرغم من ابتعاده عن المتصدر الهلال بفارق 12 نقطة قبل ثماني جولات فقط من ختام مباريات المسابقة.



وأرفق رونالدو تدوينته برموز تعبيرية لثلاث كرات للإشارة إلى أهدافه الثلاثة.



وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى29 هدفا، ليوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى سبعة أهداف علما بأن الأخير سيغيب بسبب الإصابة عن مباريات فريقه في الأسابيع الستة المقبلة.