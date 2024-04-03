مغادرة جماهير فريق بيرنلي بسبب مخاوف من سقوط سقف أحد مدرجات الملعب



وفي منتصف الشوط الأول من المباراة لاحظ الفريق الأمني في الملعب شريطا معدنيا متدليا من سقف مدرج "جيمي ماكيلروي"، لتتدخل الشرطة وأمن الملعب لاصطحاب الجماهير خارج المدرج.



وعلق النادي -الذي ينافس على مراكز الهبوط في البريميرليغ- عبر حسابه بمنصة "إكس" عن الحادثة، وقال "نقل عدد من جماهير بيرنلي من جزء في مدرج جيمي ماكلروي، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن السقف، نشكر المشجعين على تعاونهم وصبرهم أثناء قيامنا بذلك".



وكانت هناك تقارير عن شريط معدني يتدلى بشكل خطير من أعلى السقف، مع صور تظهر شيئا معلقا منها، ونقلت الجماهير التي أخليت من المدرج، إلى منطقة المشجعين بالنادي لمشاهدة ما تبقى من المباراة.



وكتب المراسل الإنجليزي "ستيف مادلي" -الذي كان حاضرا في ملعب المباراة- على منصة إكس "تم إخلاء جزء من مدرج جيمي ماكيلروي، بسبب تعليق قطعة معدنية بشكل خطير من السقف العلوي، مشجعو بيرنلي الحاضرون في تلك المقاعد مدعوون لمشاهدة بقية المباراة في منطقة الجماهير بالنادي".



ويتسع مدرج جيمي ماكيلروي في ملعب "تيرف مور" لحوالي 400 متفرج، وأبقت جزءا من المدرج خاليا لبقية المباراة حفاظا على سلامة الجماهير.



وانتهت المباراة بين بيرنلي وولفرهامبتون، بالتعادل 1-1.