كيف تؤثر حمية الكيتو على الأمراض العقلية الخطيرة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت دراسة حديثة أن نظام الكيتو الغذائي، الذي يعتمدعلى أطعمة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون، قد يساعد في تخفيف أعراضالأمراض العقلية الخطيرة، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، حسب ما ذكرتصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وتضمنت الدراسة التي أجرها باحثون في جامعة ستانفورد للطب، 23 مريضا تمتشخيص إصابتهم بالفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، حيث طلب منهم اتباع نظامغذائي يتكون من 10 بالمائة كربوهيدرات و30 بالمائة بروتين وحوالي 60بالمائة دهون.
وبعد 4 أشهر من اتباع نظام الكيتو الغذائي ، أظهر 79 بالمئة من المشاركين "تحسنا ملحوظا" في الأعراض النفسية، وفق الدراسة.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن النظام الغذائي قد يلعب دورا مهما في تحسين صحة الدماغ.
تصحيح مشاكل التمثيل الغذائي
ورأى الباحثون أن النظام الغذائي قد يحسن الأعراض النفسية، عن طريق تصحيح مشاكل التمثيل الغذائي.
وأوضح الباحثون إن الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض العقلية الخطيرة،يمكن أن تسبب "آثارا جانبية استقلابية كبيرة"، مثل مقاومة الأنسولين وزيادةالوزن، لافتين إلى أن جميع المرضى الذين شملتهم الدراسة عانوا من واحدةعلى الأقل من هذه الآثار.
وحسب الصحيفة، فقد كانت الدراسة صغيرة وقصيرة نسبيا، لذا فإن هناك حاجةلمزيد من البحث، لتحديد ما إذا كانت التغييرات الغذائية يمكن أن يكون لهاتأثير مفيد طويل المدى على المرضى الذين يعانون من الفصام أو الاضطرابثنائي القطب.
وقالت أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ستانفورد للطب،المؤلفة الرئيسية للدراسة، شيباني سيثي، إن الباحثين يعرفون أن نظام الكيتويمكن أن يفيد الدماغ، لكن مدى مساعدة هذا النظام في علاج مرض انفصامالشخصية أو الاضطراب ثنائي القطب، على وجه الخصوص، "بدأ يتكشف للتو".
بدورها، رأت الطبيبة النفسية المتخصصة في التغذية، أوما نايدو، إن نتائجالتجربة السريرية "واعدة"، لكنها تشمل مجموعة صغيرة من المشاركين، مشيرةإلى الحاجة إلى تكرارها في دراسات أكبر.
وأضافت: "ليس هناك طريقة واحدة تناسب الجميع. والطب النفسي الغذائي هومجال ناشئ يجب على الناس الاهتمام به، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليهمتناول الدواء إذا اقترح طبيبهم ذلك".
نظام الكيتو
استخدم الأطباء نظام "الكيتو" منذ أكثر من قرن لعلاج الصرع، وقد حظيالنظام الغذائي التقييدي، الذي يتجنب الخبز والمعكرونة والفواكه والخضرواتالنشوية، بقبول أوسع في العقد الماضي، حيث يعتقد المؤيدون له، أنه يمكن أنيؤدي إلى فقدان الوزن، حسب "واشنطن بوست".
ويؤدي اتباع النظام الغذائي الغني بالدهون المعروف باسم "الكيتو"، إلىحرق الجسم للدهون للحصول على الطاقة، بدلا من الغلوكوز، حيث تؤدي هذهالعملية إلى إنتاج "الكيتونات"، وهو حمض ينتج عندما يقوم الجسم بتكسيرالدهون.
وتقول سيثي إن الكيتونات لا تعتمد على نفس "آلية التمثيل الغذائي" التي يستخدمها الجسم لتحويل الغلوكوز إلى طاقة.
لكن بعض الخبراء يقولون إن هناك معلومات خاطئة واسعة النطاق حول فوائدنظام "الكيتو"، إذ تقول جمعية القلب الأميركية إن النظام الغذائي يمكن أنيسبب في كثير من الأحيان زيادة في مستويات الكوليسترول الضار.
وتشمل الآثار الجانبية الشائعة للتحول إلى نظام "الكيتو"، الصداع والتعبوالإمساك. ويقول الباحثون إن بعض المشاركين في الدراسة عانوا من هذهالآثار الجانبية في الأسابيع الثلاثة الأولى من النظام الغذائي.
ويؤكد الباحثون أن الأبحاث المتعلقة بكيفية تأثير نظام "الكيتو" على الأمراض النفسية "في مراحلها الأولى".
وتمت بالفعل دراسة نظام "الكيتو" الغذائي لعلاج السمنة والسكري من النوع الثاني والصرع.
ووفقا للباحثين الذين أجروا التجربة السريرية، أظهرت العديد من الدراسات أن "الكيتو" يمكن أن يعالج الصرع، خاصة عند الأطفال.
وقالت سيثي: "الطريقة التي نعتقد أنها تؤدي إلى تقليل النوبات في الدماغتعمل على استقرار الأغشية العصبية وتقلل الالتهاب. حيث يوفر أيضا بديلاللغلوكوز، لأننا إما نحرق الغلوكوز أو نحرق الكيتونات للحصول على الطاقة".
وذكرت أن نظام "كيتو" ليس مناسبا للجميع، ويجب على الشخص أن يبدأ النظام فقط "تحت مراقبة الطبيب".
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