كيف تؤثر حمية الكيتو على الأمراض العقلية الخطيرة؟



وتضمنت الدراسة التي أجرها باحثون في جامعة ستانفورد للطب، 23 مريضا تمتشخيص إصابتهم بالفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، حيث طلب منهم اتباع نظامغذائي يتكون من 10 بالمائة كربوهيدرات و30 بالمائة بروتين وحوالي 60بالمائة دهون.



وبعد 4 أشهر من اتباع نظام الكيتو الغذائي ، أظهر 79 بالمئة من المشاركين "تحسنا ملحوظا" في الأعراض النفسية، وفق الدراسة.



وتشير نتائج الدراسة إلى أن النظام الغذائي قد يلعب دورا مهما في تحسين صحة الدماغ.



تصحيح مشاكل التمثيل الغذائي



ورأى الباحثون أن النظام الغذائي قد يحسن الأعراض النفسية، عن طريق تصحيح مشاكل التمثيل الغذائي.



وأوضح الباحثون إن الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض العقلية الخطيرة،يمكن أن تسبب "آثارا جانبية استقلابية كبيرة"، مثل مقاومة الأنسولين وزيادةالوزن، لافتين إلى أن جميع المرضى الذين شملتهم الدراسة عانوا من واحدةعلى الأقل من هذه الآثار.



وحسب الصحيفة، فقد كانت الدراسة صغيرة وقصيرة نسبيا، لذا فإن هناك حاجةلمزيد من البحث، لتحديد ما إذا كانت التغييرات الغذائية يمكن أن يكون لهاتأثير مفيد طويل المدى على المرضى الذين يعانون من الفصام أو الاضطرابثنائي القطب.



وقالت أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ستانفورد للطب،المؤلفة الرئيسية للدراسة، شيباني سيثي، إن الباحثين يعرفون أن نظام الكيتويمكن أن يفيد الدماغ، لكن مدى مساعدة هذا النظام في علاج مرض انفصامالشخصية أو الاضطراب ثنائي القطب، على وجه الخصوص، "بدأ يتكشف للتو".



بدورها، رأت الطبيبة النفسية المتخصصة في التغذية، أوما نايدو، إن نتائجالتجربة السريرية "واعدة"، لكنها تشمل مجموعة صغيرة من المشاركين، مشيرةإلى الحاجة إلى تكرارها في دراسات أكبر.



وأضافت: "ليس هناك طريقة واحدة تناسب الجميع. والطب النفسي الغذائي هومجال ناشئ يجب على الناس الاهتمام به، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليهمتناول الدواء إذا اقترح طبيبهم ذلك".



نظام الكيتو



استخدم الأطباء نظام "الكيتو" منذ أكثر من قرن لعلاج الصرع، وقد حظيالنظام الغذائي التقييدي، الذي يتجنب الخبز والمعكرونة والفواكه والخضرواتالنشوية، بقبول أوسع في العقد الماضي، حيث يعتقد المؤيدون له، أنه يمكن أنيؤدي إلى فقدان الوزن، حسب "واشنطن بوست".



ويؤدي اتباع النظام الغذائي الغني بالدهون المعروف باسم "الكيتو"، إلىحرق الجسم للدهون للحصول على الطاقة، بدلا من الغلوكوز، حيث تؤدي هذهالعملية إلى إنتاج "الكيتونات"، وهو حمض ينتج عندما يقوم الجسم بتكسيرالدهون.



وتقول سيثي إن الكيتونات لا تعتمد على نفس "آلية التمثيل الغذائي" التي يستخدمها الجسم لتحويل الغلوكوز إلى طاقة.



لكن بعض الخبراء يقولون إن هناك معلومات خاطئة واسعة النطاق حول فوائدنظام "الكيتو"، إذ تقول جمعية القلب الأميركية إن النظام الغذائي يمكن أنيسبب في كثير من الأحيان زيادة في مستويات الكوليسترول الضار.



وتشمل الآثار الجانبية الشائعة للتحول إلى نظام "الكيتو"، الصداع والتعبوالإمساك. ويقول الباحثون إن بعض المشاركين في الدراسة عانوا من هذهالآثار الجانبية في الأسابيع الثلاثة الأولى من النظام الغذائي.



ويؤكد الباحثون أن الأبحاث المتعلقة بكيفية تأثير نظام "الكيتو" على الأمراض النفسية "في مراحلها الأولى".



وتمت بالفعل دراسة نظام "الكيتو" الغذائي لعلاج السمنة والسكري من النوع الثاني والصرع.



ووفقا للباحثين الذين أجروا التجربة السريرية، أظهرت العديد من الدراسات أن "الكيتو" يمكن أن يعالج الصرع، خاصة عند الأطفال.



وقالت سيثي: "الطريقة التي نعتقد أنها تؤدي إلى تقليل النوبات في الدماغتعمل على استقرار الأغشية العصبية وتقلل الالتهاب. حيث يوفر أيضا بديلاللغلوكوز، لأننا إما نحرق الغلوكوز أو نحرق الكيتونات للحصول على الطاقة".



وذكرت أن نظام "كيتو" ليس مناسبا للجميع، ويجب على الشخص أن يبدأ النظام فقط "تحت مراقبة الطبيب".