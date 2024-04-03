ما هي أهم اختبارات الدم الأساسية لصحتك؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ربما لا يشكل اختبار أو فحص الدم مصدر قلق لكثيرين،لكنه يبدو مقلقا لدى آخرين، بخاصة الذين يترددون على المستشفيات والعياداتالطبية، ويُطلب منهم إجراء الاختبار الواحد مرات متعددة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وتشير الصحيفة إلى أن "هناك 3 اختبارات دم يتوجب على الجميع إجراؤها"،كما أن هناك 3 اختبارات أخرى ربما يرغب أشخاص في أخذها بعين الاعتبار.
فحص شامل
يقيس فحص الدم الشامل خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وكذلك يقيس الصفائحالدموية. كما يمكن أن يساعد على تحديد الالتهابات وأمراض مثل فقر الدم وحتىسرطان الدم، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن طبيب القلب في روتشستر بولاية مينيسوتا، ستيفن كوبيكي،قوله "إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، سيكون من الجيد أن تجري فحص الدم الشاملكل سنتين إلى 3 سنوات".
وأضاف كوبيكي "لكن إذا كنت تعاني من حالة مرضية، مثل مرض الكلى الذييحتاج إلى مراقبة عن كثب، أو إذا كنت تتناول أدوية معينة، بما في ذلك بعضالأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، فيجب أن يتم الفحصسنويا".
التمثيل الغذائي
يُستخدم فحص التمثيل الغذائي لتقييم مستويات الغلوكوز، ويمكنه كشف مرضالسكري ومقدمات السكري، بالإضافة إلى وظائف الرئة والكلى، بجانب 6 اختباراتمختلفة لوظائف الكبد.
وتشير الصحيفة إلى أن لجنة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولاياتالمتحدة، وهي لجنة مستقلة من الخبراء الطبيين، توصي بإجراء هذا الفحص كل 3سنوات للبالغين، الذين يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن، ولديهممستويات طبيعية من الغلوكوز.
كما يوصي بعض الخبراء الآخرين بجدول زمني مماثل لكل شخص يبلغ من العمر 45 عاما أو أكبر.
صفيحة الدهون
تقيس صفيحة الدهون، التي قد تتطلب الصيام مسبقا، مستويات الكوليسترولوالدهون الثلاثية. إذ يمكن أن تشير النتائج العالية إلى زيادة خطر الإصابةبأمراض القلب.
وتنصح المعاهد الأميركية للصحة بإجراء الفحص مرة كل عام، لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.
اختبار الهيموغلوبين
يقيس اختبار الهيموغلوبين السكري، أو تحليل السكر التراكمي، متوسطمستويات السكر في الدم خلال آخر 3 أشهر، ويمكن أن يكون أداة مفيدة لتشخيصمرض السكري.
وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من يزيد عمره عن 45 عامابتحليل السكر التراكمي، وتنصح بتكرار الاختبار كل 3 سنوات، إذا كانت لديكعوامل خطر مثل زيادة الوزن، بحسب الصحيفة.
فحص الغدة الدرقية
يشير مدير مركز باربرا سترايسند في لوس أنجلوس، نويل ميرز، إلى أن"اختبار الهرمون المحفز للغدة الدرقية، يمكن أن يشير إلى خلل في الغدةالدرقية، إما فرط نشاط الغدة أو قلة نشاطها".
وأضاف ميرز: "رغم أن اختلال توازن الغدة الدرقية يمكن علاجه، وأنه نادراما يهدد الحياة، إلا أنه يؤثر تقريبا على كل أجهزة الجسم، مما قد يؤدي إلىمجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك تغيرات الوزن والتعب ومشاكل النوم".
ويوصي الأطباء بإجراء الاختبار كل بضع سنوات، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الغدة الدرقية.
فيتامين D
بحسب الصحيفة فإن اختبار فيتامين D يثير الجدل إلى حد ما. إذ يقولالمؤيدون، بما في ذلك كوبيكي، إنه يمكن أن يكون مفيدا في الإشارة إلى نقصالفيتامين.
ويوصي الأطباء بإجراء الاختبار فقط لأولئك الذين يعانون من هشاشة العظام، للتأكد من أن نقص فيتامين D ليس سببا محتملا.
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