ما هي أهم اختبارات الدم الأساسية لصحتك؟



وتشير الصحيفة إلى أن "هناك 3 اختبارات دم يتوجب على الجميع إجراؤها"،كما أن هناك 3 اختبارات أخرى ربما يرغب أشخاص في أخذها بعين الاعتبار.



فحص شامل



يقيس فحص الدم الشامل خلايا الدم الحمراء والبيضاء، وكذلك يقيس الصفائحالدموية. كما يمكن أن يساعد على تحديد الالتهابات وأمراض مثل فقر الدم وحتىسرطان الدم، وفق الصحيفة.



ونقلت الصحيفة عن طبيب القلب في روتشستر بولاية مينيسوتا، ستيفن كوبيكي،قوله "إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، سيكون من الجيد أن تجري فحص الدم الشاملكل سنتين إلى 3 سنوات".



وأضاف كوبيكي "لكن إذا كنت تعاني من حالة مرضية، مثل مرض الكلى الذييحتاج إلى مراقبة عن كثب، أو إذا كنت تتناول أدوية معينة، بما في ذلك بعضالأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، فيجب أن يتم الفحصسنويا".



التمثيل الغذائي



يُستخدم فحص التمثيل الغذائي لتقييم مستويات الغلوكوز، ويمكنه كشف مرضالسكري ومقدمات السكري، بالإضافة إلى وظائف الرئة والكلى، بجانب 6 اختباراتمختلفة لوظائف الكبد.



وتشير الصحيفة إلى أن لجنة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولاياتالمتحدة، وهي لجنة مستقلة من الخبراء الطبيين، توصي بإجراء هذا الفحص كل 3سنوات للبالغين، الذين يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن، ولديهممستويات طبيعية من الغلوكوز.



كما يوصي بعض الخبراء الآخرين بجدول زمني مماثل لكل شخص يبلغ من العمر 45 عاما أو أكبر.



صفيحة الدهون



تقيس صفيحة الدهون، التي قد تتطلب الصيام مسبقا، مستويات الكوليسترولوالدهون الثلاثية. إذ يمكن أن تشير النتائج العالية إلى زيادة خطر الإصابةبأمراض القلب.



وتنصح المعاهد الأميركية للصحة بإجراء الفحص مرة كل عام، لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

اختبار الهيموغلوبين



يقيس اختبار الهيموغلوبين السكري، أو تحليل السكر التراكمي، متوسطمستويات السكر في الدم خلال آخر 3 أشهر، ويمكن أن يكون أداة مفيدة لتشخيصمرض السكري.



وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من يزيد عمره عن 45 عامابتحليل السكر التراكمي، وتنصح بتكرار الاختبار كل 3 سنوات، إذا كانت لديكعوامل خطر مثل زيادة الوزن، بحسب الصحيفة.



فحص الغدة الدرقية



يشير مدير مركز باربرا سترايسند في لوس أنجلوس، نويل ميرز، إلى أن"اختبار الهرمون المحفز للغدة الدرقية، يمكن أن يشير إلى خلل في الغدةالدرقية، إما فرط نشاط الغدة أو قلة نشاطها".



وأضاف ميرز: "رغم أن اختلال توازن الغدة الدرقية يمكن علاجه، وأنه نادراما يهدد الحياة، إلا أنه يؤثر تقريبا على كل أجهزة الجسم، مما قد يؤدي إلىمجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك تغيرات الوزن والتعب ومشاكل النوم".



ويوصي الأطباء بإجراء الاختبار كل بضع سنوات، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الغدة الدرقية.



فيتامين D



بحسب الصحيفة فإن اختبار فيتامين D يثير الجدل إلى حد ما. إذ يقولالمؤيدون، بما في ذلك كوبيكي، إنه يمكن أن يكون مفيدا في الإشارة إلى نقصالفيتامين.



ويوصي الأطباء بإجراء الاختبار فقط لأولئك الذين يعانون من هشاشة العظام، للتأكد من أن نقص فيتامين D ليس سببا محتملا.