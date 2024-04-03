فوائد مذهلة للشوكلاتة.. منها إنقاص الوزن



ولفت الفريق إلى أن هذه المادة الكيميائية مضادة للالتهابات، وتحتوي علىنسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويمكن أن تحمي الدماغ من مرض ألزهايمر.



وأوضحوا أن ((الثيوبرومين)) يمكنها مواجهة تأثير ارتفاع مستوياتالكوليسترول بالدم على الذاكرة والوظيفة الإدراكية، ومن ثم فإنها تساعد فيتعزيز وظائف المخ، وتدعم كذلك الحالة المزاجية وتحارب الاكتئاب.



وكتب مؤلفو الدراسة: ((أظهر الثيوبرومين خصائص وقائية عصبية، وقدرة عاليةعلى منع تلف الخلايا العصبية، وتحسينات في الذاكرة الحركية والوظائفالتنظيمية الإدراكية)).



وتابعوا: ((نظراً لانخفاض معدل حدوث الآثار الجانبية وقلة الأضرار التيتلحق بجسم الإنسان عند تناول جرعات مناسبة منها، فإن مادة (الثيوبرومين)ومشتقاتها تبدو واعدة للوقاية من الاضطرابات المرتبطة بالدماغ)).



بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت الدراسة أن تناول الشوكولاته قد يساعد أيضاًعلى إنقاص الوزن؛ لأن ((الثيوبرومين)) تساعد الجسم على تكسير الدهون.



كما يمكن أن تسهم المادة أيضاً في تعزيز صحة الكبد والكلى.



وكتب الباحثون، في دراستهم التي نُشرت بمجلة الأغذية الوظيفية: ((جرى فحصتأثيرات الثيوبرومين على عدد من الفئران، ووجدنا أنها أدت إلى انخفاض فيوزن الجسم، ووزن الكبد، وتحسينات في عمل الكبد)).



وأضافوا: ((لقد تأكدنا أيضاً أن الثيوبرومين تحمي الكلى، ويمكن أن تمنع تكوين حصوات الكلى)).



ولفت فريق الدراسة أيضاً إلى أن تناول الشوكولاته يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.