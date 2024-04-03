فوائد مذهلة للشوكلاتة.. منها إنقاص الوزن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت دراسة جديدة أن تناول الشوكولاته له فوائد عظيمة للصحة؛ أهمها إنقاص الوزن، والوقاية من مرض ألزهايمر.
ووفق صحيفة ((نيويورك بوست)) الأميركية، فقد أشارت الدراسة، التي أجرتهاجامعة تشنغتشو في الصين، إلى أن هناك مادة كيميائية موجودة في الشوكولاتهتسمى ((الثيوبرومين)) لها فوائد عدة للجسم والدماغ.
ولفت الفريق إلى أن هذه المادة الكيميائية مضادة للالتهابات، وتحتوي علىنسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويمكن أن تحمي الدماغ من مرض ألزهايمر.
وأوضحوا أن ((الثيوبرومين)) يمكنها مواجهة تأثير ارتفاع مستوياتالكوليسترول بالدم على الذاكرة والوظيفة الإدراكية، ومن ثم فإنها تساعد فيتعزيز وظائف المخ، وتدعم كذلك الحالة المزاجية وتحارب الاكتئاب.
وكتب مؤلفو الدراسة: ((أظهر الثيوبرومين خصائص وقائية عصبية، وقدرة عاليةعلى منع تلف الخلايا العصبية، وتحسينات في الذاكرة الحركية والوظائفالتنظيمية الإدراكية)).
وتابعوا: ((نظراً لانخفاض معدل حدوث الآثار الجانبية وقلة الأضرار التيتلحق بجسم الإنسان عند تناول جرعات مناسبة منها، فإن مادة (الثيوبرومين)ومشتقاتها تبدو واعدة للوقاية من الاضطرابات المرتبطة بالدماغ)).
بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت الدراسة أن تناول الشوكولاته قد يساعد أيضاًعلى إنقاص الوزن؛ لأن ((الثيوبرومين)) تساعد الجسم على تكسير الدهون.
كما يمكن أن تسهم المادة أيضاً في تعزيز صحة الكبد والكلى.
وكتب الباحثون، في دراستهم التي نُشرت بمجلة الأغذية الوظيفية: ((جرى فحصتأثيرات الثيوبرومين على عدد من الفئران، ووجدنا أنها أدت إلى انخفاض فيوزن الجسم، ووزن الكبد، وتحسينات في عمل الكبد)).
وأضافوا: ((لقد تأكدنا أيضاً أن الثيوبرومين تحمي الكلى، ويمكن أن تمنع تكوين حصوات الكلى)).
ولفت فريق الدراسة أيضاً إلى أن تناول الشوكولاته يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.
MENAFN03042024000072011014ID1108055502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.