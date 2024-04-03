9 علاجات منزلية لحروق اللسان



يمكن أن يكون شرب المشروبات الباردة وتناول الوجبات الخفيفة المبردة مفيدًا. فإذا أحرقت لسانك، فمن المحتمل أنك تعاني من عدم الراحة والحساسية.



يمكن أن يكون اللسان المحروق مؤلمًا، وهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تهدئة المنطقة المحروقة وتخفيف الانزعاج. وذلك وفق ما يذكر موقع ((onlymyhealth)) الطبي المتخصص:



1. اشطفه بالماء البارد

إذا كنت قد أحرقت لسانك، فأنت بحاجة إلى شطفه على الفور بالماء البارد أو مص مكعبات الثلج للمساعدة في تبريد المنطقة وتقليل الالتهاب.



للثلج خصائص مخدرة، لذا فإن شرب الماء المثلج أو مص مكعب ثلج أو مصاصة ثلج سيساعد في تخفيف حرق اللسان.



2. شرب السوائل الباردة

ارتشف السوائل الباردة مثل الماء أو الحليب أو شاي الأعشاب المهدئ للمساعدة في تخدير المنطقة المحروقة وتخفيف الألم. وتجنب المشروبات الساخنة أو الحمضية، لأنها يمكن أن تزيد من تهيج اللسان المحروق.



3. تجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية

من المهم تجنب تناول الأطعمة الحارة أو الحمضية أو ذات القوام الخشن التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المنطقة المحروقة وإطالة فترة الانزعاج.



4. ضع العسل

أشار تحليل 26 تجربة إلى أن العسل كان الأكثر نجاحًا في شفاء الحروق والجروح الجزئية التي أصيبت بالعدوى بعد الجراحة.



ضع كمية صغيرة من العسل مباشرة على المنطقة المحروقة من لسانك. يحتوي العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة وشفاء الأنسجة المحروقة.



5. استخدم جل الصبار

ضع كمية صغيرة من جل الصبار النقي على المنطقة المحروقة من لسانك.

يتمتع الصبار بخصائص تبريد ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الألم وتعزيز الشفاء.



6. تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية

إذا كنت تعاني من ألم شديد، يمكنك تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين للمساعدة في تقليل الانزعاج.



اتبع تعليمات الجرعة الموجودة على العبوة. وتجنب التدخين أو مضغ التبغ أو تناول الأطعمة الساخنة أو الحارة أو الحمضية حتى يلتئم لسانك المحترق. إذ يمكن لهذه المهيجات أن تزيد من تفاقم المنطقة المحروقة وتؤخر الشفاء.



7. مارس نظافة الفم الجيدة

حافظ على نظافة الفم الجيدة عن طريق تنظيف أسنانك ولسانك بلطف باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لمنع العدوى وتعزيز الشفاء.



8. حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا وتعزيز الشفاء. فالجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانزعاج وتأخير عملية الشفاء.



9. امنح اللسان بعض الوقت

معظم حالات حرق اللسان تشفى من تلقاء نفسها خلال بضعة أيام إلى أسبوع. كن صبورًا واسمح لسانك بالتعافي بشكل طبيعي. أما إذا كان لسانك المحروق مصحوبًا بألم شديد أو تورم أو صعوبة في البلع، أو إذا لم يتحسن خلال بضعة أيام، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية؛ فقد تشير هذه الأعراض إلى حرق شديد أو عدوى تتطلب علاجًا متخصصًا. وكالات

اقرأ أيضاً:

"سرطان اللسان".. الأسباب والأعراض