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537 حالة طلاق واقع في الأردن منذ بداية رمضان

4/3/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الناطق الإعلاميباسم دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحراسيس، تسجيل 28 ألفا و294 فتوى خلالالنصف الأول من شهر رمضان، بمعدل 1886 فتوى يومياً.
وأشار الحراسيس إلىإصدار 2353 فتوى في اليوم الأول من شهر رمضان، فيما توزعت الفتاوى بواقع: 537 طلاقاواقعا، و1636 طلاقا غير واقع.

كما توزعت الفتاوى بواقع 1642 مقابلة، 22743 عبر الهاتف، و2679 عبر الموقعالإلكتروني، و444 عبر موقع الفيسبوك، و255 رسالة هاتف (اس ام اس). (بترا)

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