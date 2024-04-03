537 حالة طلاق واقع في الأردن منذ بداية رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الناطق الإعلاميباسم دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحراسيس، تسجيل 28 ألفا و294 فتوى خلالالنصف الأول من شهر رمضان، بمعدل 1886 فتوى يومياً.
وأشار الحراسيس إلىإصدار 2353 فتوى في اليوم الأول من شهر رمضان، فيما توزعت الفتاوى بواقع: 537 طلاقاواقعا، و1636 طلاقا غير واقع.
كما توزعت الفتاوى بواقع 1642 مقابلة، 22743 عبر الهاتف، و2679 عبر الموقعالإلكتروني، و444 عبر موقع الفيسبوك، و255 رسالة هاتف (اس ام اس). (بترا)
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