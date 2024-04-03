المياه والزراعة توقعات اتفاقية للحصاد المائي لاقامة عدد من الحفائر والسدود



وقال وزير المياه والري انه في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والتوجه الحكومي لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات في تنفيذ وإقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية على الوطن والمواطنين واستمرارا لتوحيد الجهود الحكومية في مواجهة التحديات المائية من خلال توفير مصادر مائية للمجتمعات المحلية تقوم اليوم وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن ووزارة الزراعة بتجديد مذكرة التفاهم في مجال الحصاد المائي.



وبين المهندس أبو السعود ان التعاون مابين الوزارتين على مختلف الصعد للنهوض بالواقع المائي وتامين احتياجات الري للمزارعين ومربي المواشي في مختلف المناطق حيث تهدف هذه المذكرة الى جمع مياه الامطار السطحية للاستفادة منها في الزراعة وإعادة تأهيل النظم البيئية البرية و تعزيز مصادر المياه العذبة في مختلف المناطق الرعوية والصحراوية، وحماية التربة من الانجراف وتوفير مصدر لسقاية الماشية من خلال انشاء وصيانة تقنيات حصاد المياه في مختلف مناطق المملكة.



وزاد وزير المياه والري انه بحسب المذكرة ستقوم سلطة وادي الاردن بتقديم كافة اشكال الدعم الفني لإعداد الدراسات الفنية والتصاميم لإنشاء وصيانة مشاريع الحصاد المائي في مختلف المناطق مبينا ان العمل جار مع وزارة الزراعة على تطوير اليات الحصاد المائي في مختلف مناطق المملكة كون الحصاد المائي يعد ركيزة اساسية في توفير مصادر المياه وتغذية المياه الجوفية وتوفير المياه لمناطق الباديه من خلال انشاء السدود والبرك والحفائر وبالتالي زيادة كميات المياه المتوفره والمجموعه من مياه الامطار للاستفاده منها على طول اوقات السنه في مختلف الاستخدامات سواء للشرب او الري او سقاية المواشي .



وثمن الوزير أبو السعود التعاون المستمر مع وزارة الزراعة والشراكة الفاعلة الناجحة والتي أفضت الى انجاز عدد من المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة مثل الحفائر والسدود في عدد من المواقع .



وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اكد ان الشراكة مع وزارة المياه والري-سلطة وادي الأردن تهدف لانجاز عدد من الحفائر والسدود ضمن مشاريع الحصاد المائي والتركيز على استدامة موارد المياه في مختلف المناطق من خلال انشاء الحفائر والسدود الترابية والبرك في مختلف المناطق إضافة الى درء خطر الفيضانات والمحافظة على الأراضي وحماية التربة وتنمية مناطق البادية وتمكين الأهالي من تنفيذ مشاريع تنموية محلية زراعية ورعوية إضافة الى ان هذه الحفائر ستعمل على تشكيل حواجز طبيعية للمياه فيها وبالتالي الاستفادة منها للأغراض المختلفة وحماية القاطنين فيها من الاثار الطبيعية للتغيرات المناخية .



وبين المهندس الحنيفات أهمية تقنيات الحصاد المائي الجديدة في احياء الغطاء النباتي الرعوي والحد من اثار التغييرات المناخية مؤكدا على أهمية استمرار التعاون البناء بين المياه والزراعة في هذا المجال خاصة وان الحفائر والسدود التي أقيمت مكنت من توفير المياه لفترات طويلة مما رفع من مستوى انتاج الثروة الحيوانية وزيادة مداخيل أصحابها .



واكد الحنيفات انه يجري حاليا مابين الزراعة وسلطة وادي الأردن تطوير تقنيات الحصاد المائي والاطلاع على احدث التجارب العالمية للاستفادة منها في الأردن وكذلك استعرض جهود وزارة الزراعة في تعزيز الحصاد المائي من خلال إقامة ابار تجميعية لمياه الامطار على طول المنطقة الغربية من اربد وحتى البتراء جنوبا بحيث تقدم الوزارة دعما تشجيعيا لكل بئر تجميعي لمياه الامطار بسعة 30 متر مكعب بقيمة 1500 دينار .



وثمن وزير الزراعة التعاون البناء واستجابة وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن لانجاح الجهود الوطنية الرامية الى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والخطط الحكومية بالنهوض وتطوير الزراعة الوطنية ، موضحا ان منظومة السدود والحفائر الصحراوية سيكون لها اكبر الأثر على تطوير الواقع المعيشي والبيئي وايجاد فرص عمل من خلال تنفيذ مشاريع ريادية زراعية والتربية الحيوانية اضافة لمشاريع الاستثمارات السياحية مما يحد من الفقر والبطالة في المناطق التي تقم فيها .

وتتضمن الاتفاقية إقامة عدد من الحفائر والسدود الصحراوية في عدد من المناطق.