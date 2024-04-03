لتطبيق العفو العام.. إيقاف مؤقت للخدمات الإلكترونية على موقع الأمانة

لتطبيق العفو العام.. إيقاف مؤقت للخدمات الإلكترونية على موقع الأمانة
التاريخ
4/3/2024 2:33:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت أمانة عمانالكبرى إيقاف الخدمات الإلكترونية من الآن ولعدة ساعات فقط؛ وذلك لغايات تطبيققانون العفو العام الذي يبدأ العمل به اليوم الأربعاء.
وأكدت الأمانة أنالخدمات الإلكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة المقبلة.
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