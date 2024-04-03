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لتطبيق العفو العام.. إيقاف مؤقت للخدمات الإلكترونية على موقع الأمانة

4/3/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت أمانة عمانالكبرى إيقاف الخدمات الإلكترونية من الآن ولعدة ساعات فقط؛ وذلك لغايات تطبيققانون العفو العام الذي يبدأ العمل به اليوم الأربعاء.
وأكدت الأمانة أنالخدمات الإلكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة المقبلة.

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