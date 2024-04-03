الأردن على العهد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اللواء المتقاعد د. مشهور العبادي إن الأردن لا يزال علىالعهد والوعد من القضية الفلسطينية فهي قضية الأردن الأولى والمركزية في سياقالعمل السياسي والدبلوماسي ولن يبخل جهدا في كل المحافل الدولية والمناداة بضرورةإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحماية الشعب الفلسطيني مناعتداءات الكيان المحتل على مر العقود الماضية ولغاية الآن ولا أحد ينكر ذلك.
لقد تعرض الأردنللعديد من المخاطر والتحديات فيما مضى ووصلت بعضها إلى التهديد المباشر للمصالح الأردنيةحيث إن حدود هذا الوطن شاسعة وتعيش في إقليم متوتر انعكس على الوضع السياسيالاقتصادي والاجتماعي بشكل مباشر وأحدث مخاطر جسيمة داخل الوطن ومؤسساته، الأمرالذي دعا إلى اتخاذ خطوات وقرارات غير مسبوقة لحماية الوطن ومقدراته وحمايةالمواطنين وتحصين الجبهة الداخلية بما تمليه المرحلة التي يدور رحاها في هذاالعالم الذي يقوم على التحالفات والمصالح وإحداث الفوضى في بؤر قابلة للانفجار بأيلحظة.
ندرك ما يحصل الآن فيفلسطين وغزة تحديدا وأقسم أننا نتألم كثيرا لما يجري من مجازر شملت البشر والشجروالحجر وكافة مرافق القطاع ومؤسساته.
وهنا أقول إن الأردنيقوم بما يمليه حق الدم وحق الجيرة وضمن قدراته في التخفيف من أعباء الصراع القائمبإرسال المساعدات اللازمة من مستشفيات وطواقم طبية متخصصة وإنشاء مراكز علاجية فيمختلف محافظات فلسطين وقطاع غزة إضافة إلى تسيير شاحنات إغاثة بعدد كبير جدا وإسقاطمساعدات بالمظلات تقدر بحوالي 90 عملية خصوصا في شمال غزة ووسطها ولا يزال هذاالعمل جاريا وسيستمر بجهود ملكية دؤوبة وحكومية وجهد كبير من القطاع الخاص ونقوللهم كل الشكر والامتنان للجميع ونطلب المزيد إن شاءالله حتى تستقر الأمور.
وهنا علينا أن ندركبالإضافة للجهد السياسي والدبلوماسي المبذول من جلالة الملك والحكومة الأردنية أنهناك جهودا كبيرة جدا تبذلها القوات المسلحة الأردنية بتوجيهات ملكية ساميةوبإشراف مباشر من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي في إدامةعمل المستشفيات وقوافل الإغاثة قافلة تلو الأخرى وبشكل دائم وإرسال كافة التخصصاتوالمستلزمات الطبية المختلفة وزيادة عدد هذه المستشفيات والمراكز الطبية في عمومفلسطين الحبيبة وغزة تحديدا.
والمطلوب الآن مزيدامن الجهد السياسي والدبلوماسي وبشكل جاد وحازم وهذا مطلوب من كل الأمة العربيةوالإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها في إيقاف الحرب وتقديم مزيد من الدعم اللوجستيلقطاع غزة هاشم الجريح وإنهاء هذه المعاناة.
إن التظاهر والتعبيرعن الرأي داخل الأردن حدده الدستور على أن لا يخرج عن إطار القانون والنظام وإحداثالفوضى والخنوع للمزايدين على الوطن ورموزه.
نحن نعيش في بلد احتضنموجات متتالية من طالبي اللجوء من شتى الأصول والمنابت من أشقائنا فتقاسمنا الغذاءوالدواء والهواء وكل متطلبات العيش الكريم ولا يزال بالرغم من وضعنا الاقتصاديالمتواضع.
وعليه فقد عانى الأردنولا يزال يعاني من الظلم ونكران الجميل وقد وصل الأمر إلى اتهام بعض رموزه بالتواطؤوالخذلان وأحيانا تعدى ذلك.
نحن في هذا البلد وكماقال رموزه بأنه للجميع ولهم حق التعبير وإبداء الرأي دون الإساءة والتحقير التيتصدر من هنا وهناك.
إخواني حافظوا عل هذاالوطن ومكتسباته وعدم العبث بمقدراته وعلينا احترام أجهزتنا الأمنية المختلفةوقواتنا المسلحة الباسلة الساهرة على أمننا وحدودنا وعدم إضاعة وقتهم لمتابعةقضايا أكثر أهمية في محيطنا الملتهب وأنتم أعلم بها وهنا أخاطب الأهل والإخوة والحكماء الكرام في بلدي الأردن العزيز.
ولنتعلم ولا نشمت بأحدما جرى في العراق وسوريا واليمن وليبيا... إلخ.
علينا أن لا ننساق خلفالنفاق السياسي والغوغائية وتدمير الأوطان وأقول الحذر الحذر فكل شيء في مهب الريحإذا لم ننتبه جيدا وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين والمحرضين على افتعال أزمة داخلالوطن من الممكن أن تفقدنا بوصلة الثبات والدفاع عن حقوق الأمة جمعاء.
وبالنهاية ستبقى الأردنوفلسطين في قلوبنا وعيوننا وعلينا بذل مزيد من الحكمة والعقلانية والتروي ووضعالأمور في نصابها بلا مزايدة.
حمى الله فلسطينوشعبها الطيب الشجاع ورحم الله شهداء الأمة الأبرار اللذين هم عند ربهم أحياءيرزقون.
حمى الله الأردنالعظيم بلد الشهامة والرجولة وحمى شعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة بقيادة جلالةالملك لمواقفة الصلبة والشجاعة تجاه قضايا الأمة المختلفة وولي عهده الأمين.
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