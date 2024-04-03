Wednesday, 03 April 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن على العهد

4/3/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اللواء المتقاعد د. مشهور العبادي إن الأردن لا يزال علىالعهد والوعد من القضية الفلسطينية فهي قضية الأردن الأولى والمركزية في سياقالعمل السياسي والدبلوماسي ولن يبخل جهدا في كل المحافل الدولية والمناداة بضرورةإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحماية الشعب الفلسطيني مناعتداءات الكيان المحتل على مر العقود الماضية ولغاية الآن ولا أحد ينكر ذلك.
لقد تعرض الأردنللعديد من المخاطر والتحديات فيما مضى ووصلت بعضها إلى التهديد المباشر للمصالح الأردنيةحيث إن حدود هذا الوطن شاسعة وتعيش في إقليم متوتر انعكس على الوضع السياسيالاقتصادي والاجتماعي بشكل مباشر وأحدث مخاطر جسيمة داخل الوطن ومؤسساته، الأمرالذي دعا إلى اتخاذ خطوات وقرارات غير مسبوقة لحماية الوطن ومقدراته وحمايةالمواطنين وتحصين الجبهة الداخلية بما تمليه المرحلة التي يدور رحاها في هذاالعالم الذي يقوم على التحالفات والمصالح وإحداث الفوضى في بؤر قابلة للانفجار بأيلحظة.

ندرك ما يحصل الآن فيفلسطين وغزة تحديدا وأقسم أننا نتألم كثيرا لما يجري من مجازر شملت البشر والشجروالحجر وكافة مرافق القطاع ومؤسساته.

وهنا أقول إن الأردنيقوم بما يمليه حق الدم وحق الجيرة وضمن قدراته في التخفيف من أعباء الصراع القائمبإرسال المساعدات اللازمة من مستشفيات وطواقم طبية متخصصة وإنشاء مراكز علاجية فيمختلف محافظات فلسطين وقطاع غزة إضافة إلى تسيير شاحنات إغاثة بعدد كبير جدا وإسقاطمساعدات بالمظلات تقدر بحوالي 90 عملية خصوصا في شمال غزة ووسطها ولا يزال هذاالعمل جاريا وسيستمر بجهود ملكية دؤوبة وحكومية وجهد كبير من القطاع الخاص ونقوللهم كل الشكر والامتنان للجميع ونطلب المزيد إن شاءالله حتى تستقر الأمور.

وهنا علينا أن ندركبالإضافة للجهد السياسي والدبلوماسي المبذول من جلالة الملك والحكومة الأردنية أنهناك جهودا كبيرة جدا تبذلها القوات المسلحة الأردنية بتوجيهات ملكية ساميةوبإشراف مباشر من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي في إدامةعمل المستشفيات وقوافل الإغاثة قافلة تلو الأخرى وبشكل دائم وإرسال كافة التخصصاتوالمستلزمات الطبية المختلفة وزيادة عدد هذه المستشفيات والمراكز الطبية في عمومفلسطين الحبيبة وغزة تحديدا.

والمطلوب الآن مزيدامن الجهد السياسي والدبلوماسي وبشكل جاد وحازم وهذا مطلوب من كل الأمة العربيةوالإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها في إيقاف الحرب وتقديم مزيد من الدعم اللوجستيلقطاع غزة هاشم الجريح وإنهاء هذه المعاناة.

إن التظاهر والتعبيرعن الرأي داخل الأردن حدده الدستور على أن لا يخرج عن إطار القانون والنظام وإحداثالفوضى والخنوع للمزايدين على الوطن ورموزه.

نحن نعيش في بلد احتضنموجات متتالية من طالبي اللجوء من شتى الأصول والمنابت من أشقائنا فتقاسمنا الغذاءوالدواء والهواء وكل متطلبات العيش الكريم ولا يزال بالرغم من وضعنا الاقتصاديالمتواضع.

وعليه فقد عانى الأردنولا يزال يعاني من الظلم ونكران الجميل وقد وصل الأمر إلى اتهام بعض رموزه بالتواطؤوالخذلان وأحيانا تعدى ذلك.

نحن في هذا البلد وكماقال رموزه بأنه للجميع ولهم حق التعبير وإبداء الرأي دون الإساءة والتحقير التيتصدر من هنا وهناك.

إخواني حافظوا عل هذاالوطن ومكتسباته وعدم العبث بمقدراته وعلينا احترام أجهزتنا الأمنية المختلفةوقواتنا المسلحة الباسلة الساهرة على أمننا وحدودنا وعدم إضاعة وقتهم لمتابعةقضايا أكثر أهمية في محيطنا الملتهب وأنتم أعلم بها وهنا أخاطب الأهل والإخوة والحكماء الكرام في بلدي الأردن العزيز.

ولنتعلم ولا نشمت بأحدما جرى في العراق وسوريا واليمن وليبيا... إلخ.

علينا أن لا ننساق خلفالنفاق السياسي والغوغائية وتدمير الأوطان وأقول الحذر الحذر فكل شيء في مهب الريحإذا لم ننتبه جيدا وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين والمحرضين على افتعال أزمة داخلالوطن من الممكن أن تفقدنا بوصلة الثبات والدفاع عن حقوق الأمة جمعاء.

وبالنهاية ستبقى الأردنوفلسطين في قلوبنا وعيوننا وعلينا بذل مزيد من الحكمة والعقلانية والتروي ووضعالأمور في نصابها بلا مزايدة.

حمى الله فلسطينوشعبها الطيب الشجاع ورحم الله شهداء الأمة الأبرار اللذين هم عند ربهم أحياءيرزقون.

حمى الله الأردنالعظيم بلد الشهامة والرجولة وحمى شعبنا الطيب وقيادتنا الحكيمة بقيادة جلالةالملك لمواقفة الصلبة والشجاعة تجاه قضايا الأمة المختلفة وولي عهده الأمين.

MENAFN03042024000072011014ID1108055497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث