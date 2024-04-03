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بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان

4/3/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد ديوان أبناء الكركفي عمان على فخر كل الأردنيين والمنصفين في العالم بكل جهد قام به جلالة الملكعبدا الله الثاني عونا وتخفيفا على الأشقاء في غزة.
وشدد الديوان في بيان صادر عنه، علىالتفافه حول جلالة الملك في وجه أي عبث أو مراهقة سياسية من أي جهات داخلية أوخارجية.

كما أكد ثقته بالمؤسساتالأمنية المحترفة في ردع كل عابث بالتماسك الوطني، فالأردن الذي عبر مراحل صعبةخلال تاريخه الطويل قوي وقادر ومدرك لكل مصادر التآمر.

وتاليا نص البيانبالكامل:

"بسم الله الرحمنالرحيم

والصلاة والسلام علىالنبي العربي الهاشمي الكريم واله وصحبه أجمعين

عبر عقود القضيةالفلسطينية كان الاردن حاضرا بصدق وبكل امكاناته في مساندة الأشقاء الفلسطينيينومقاومة سياسات الاحتلال الصهيوني ،وكان رجال الاردن في القوات المسلحة في طليعةالمدافعين عن فلسطين والقدس واختلطت دماء الاردنيين الأبرار مع تراب فلسطين شهداءوجرحى وأصحاب بطولة وصبر.

وفي كل مرحلة من مراحلالقضية الفلسطينية كان الاردن اول من يقوم بواجبه دفاعا عن هوية الارض والمقدسات.

وعندما جاء العدوانالاخير على غزة سعى الاردن منذ اليوم الأول للعدوان للوقوف الى جانب غزة واهلهاسياسيا ودبلوماسيا واعلاميا وكان جلالة الملك عبدالله الثاني الصوت الصادق فيالدعوة إلى وقف العدوان وتقديم كل اشكال المساعدات للاشقاء برا وجوا وقيادةالمبادرات الانسانية مع دول شقيقة وصديقة لتخفيف اثار العدوان على الأشقاء.

وكان الاردنييون في كلالمدن سباقين في إعلان تضامنهم مع غزة واهلها بحماية من اجهزة الامن التي وفرتللجميع فرصة التعبير وواجب التضامن مع الأشقاء .

ومن المؤسف ان يقابلالموقف الاردني الصادق والقوي والمؤثر من البعض بمحاولات استغلال صدق الاردن واهلهلغايات لاعلاقة لها بالعدوان على غزة ولا تقدم لأهل غزة اي منفعة بل تشتت الانتباهعما يجري هناك الى امور اخرى ،وبما ينعكس سلبا على امن الاردن واستقراره .

ان ديوان أبناء الكرك،هذه المحافظة التي ما كانت يوما الا عنوانا للصدق مع وطنها واخلاصا لقيادتهاوقدمت الشهداء الأبرار في الدفاع عن الاردن وفلسطين يؤكد على رفضه لاي محاولات عبثبامن الاردن من اي طرف داخلي او خارجي ،ويؤكد الولاء الكامل للقيادة الهاشميةوتقديره العالي لجهود جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين في التصدي للعدوان على غزةوالسعي بكل الوسائل لمساندة الأشقاء هناك

اننا في ديوان ابناءالكرك اذ نؤكد على فخر كل الاردنيين وكل المنصفين في العالم بكل جهد قام به جلالةالملك عونا وتخفيفا على الاشقاء في غزة سياسيا وانسانيا فاننا نؤكد لجلالتهالتفافنا حول قيادته في وجه اي عبث او مراهقة سياسية من اي جهات داخلية او خارجيةونؤكد ثقتنا بمؤسساتنا الامنية المحترفة على ردع كل عابث بتماسكنا الوطني ،فالاردنالذي عبر مراحل صعبة خلال تاريخه الطويل قوي وقادر ومدرك لكل مصادر التآمر.

حفظ الله ا لاردنبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الامير الحسين بن عبداللهوبصدق كل اردني مؤمن بالدولة الاردنية وهويتها والله غالب على أمره ولكن أكثرالناس لايعلمون".

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