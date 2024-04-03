بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد ديوان أبناء الكركفي عمان على فخر كل الأردنيين والمنصفين في العالم بكل جهد قام به جلالة الملكعبدا الله الثاني عونا وتخفيفا على الأشقاء في غزة.
وشدد الديوان في بيان صادر عنه، علىالتفافه حول جلالة الملك في وجه أي عبث أو مراهقة سياسية من أي جهات داخلية أوخارجية.
كما أكد ثقته بالمؤسساتالأمنية المحترفة في ردع كل عابث بالتماسك الوطني، فالأردن الذي عبر مراحل صعبةخلال تاريخه الطويل قوي وقادر ومدرك لكل مصادر التآمر.
وتاليا نص البيانبالكامل:
"بسم الله الرحمنالرحيم
والصلاة والسلام علىالنبي العربي الهاشمي الكريم واله وصحبه أجمعين
عبر عقود القضيةالفلسطينية كان الاردن حاضرا بصدق وبكل امكاناته في مساندة الأشقاء الفلسطينيينومقاومة سياسات الاحتلال الصهيوني ،وكان رجال الاردن في القوات المسلحة في طليعةالمدافعين عن فلسطين والقدس واختلطت دماء الاردنيين الأبرار مع تراب فلسطين شهداءوجرحى وأصحاب بطولة وصبر.
وفي كل مرحلة من مراحلالقضية الفلسطينية كان الاردن اول من يقوم بواجبه دفاعا عن هوية الارض والمقدسات.
وعندما جاء العدوانالاخير على غزة سعى الاردن منذ اليوم الأول للعدوان للوقوف الى جانب غزة واهلهاسياسيا ودبلوماسيا واعلاميا وكان جلالة الملك عبدالله الثاني الصوت الصادق فيالدعوة إلى وقف العدوان وتقديم كل اشكال المساعدات للاشقاء برا وجوا وقيادةالمبادرات الانسانية مع دول شقيقة وصديقة لتخفيف اثار العدوان على الأشقاء.
وكان الاردنييون في كلالمدن سباقين في إعلان تضامنهم مع غزة واهلها بحماية من اجهزة الامن التي وفرتللجميع فرصة التعبير وواجب التضامن مع الأشقاء .
ومن المؤسف ان يقابلالموقف الاردني الصادق والقوي والمؤثر من البعض بمحاولات استغلال صدق الاردن واهلهلغايات لاعلاقة لها بالعدوان على غزة ولا تقدم لأهل غزة اي منفعة بل تشتت الانتباهعما يجري هناك الى امور اخرى ،وبما ينعكس سلبا على امن الاردن واستقراره .
ان ديوان أبناء الكرك،هذه المحافظة التي ما كانت يوما الا عنوانا للصدق مع وطنها واخلاصا لقيادتهاوقدمت الشهداء الأبرار في الدفاع عن الاردن وفلسطين يؤكد على رفضه لاي محاولات عبثبامن الاردن من اي طرف داخلي او خارجي ،ويؤكد الولاء الكامل للقيادة الهاشميةوتقديره العالي لجهود جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين في التصدي للعدوان على غزةوالسعي بكل الوسائل لمساندة الأشقاء هناك
اننا في ديوان ابناءالكرك اذ نؤكد على فخر كل الاردنيين وكل المنصفين في العالم بكل جهد قام به جلالةالملك عونا وتخفيفا على الاشقاء في غزة سياسيا وانسانيا فاننا نؤكد لجلالتهالتفافنا حول قيادته في وجه اي عبث او مراهقة سياسية من اي جهات داخلية او خارجيةونؤكد ثقتنا بمؤسساتنا الامنية المحترفة على ردع كل عابث بتماسكنا الوطني ،فالاردنالذي عبر مراحل صعبة خلال تاريخه الطويل قوي وقادر ومدرك لكل مصادر التآمر.
حفظ الله ا لاردنبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الامير الحسين بن عبداللهوبصدق كل اردني مؤمن بالدولة الاردنية وهويتها والله غالب على أمره ولكن أكثرالناس لايعلمون".
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