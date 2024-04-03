إغلاق 91% من الشكاوى الواردة لأمانة عمان خلال 3 أشهر

إغلاق 91% من الشكاوى الواردة لأمانة عمان خلال 3 أشهر
التاريخ
4/3/2024 2:33:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) وردت 3412 شكوىوملاحظة خلال الربع الأول من العام الحالي لمديريات مناطق أمانة عمان الكبرى عنطريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية ومركز الاتصال الموحد (102 أو117180)، وفق ما أظهر التقرير الصادر عن دائرة خدمة الجمهور في مديرية الخدماتالإدارية.
وبحسب مدير دائرة خدمةالجمهور سليمان البسطامي، بلغت نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات 91% وتوزعتغالبيتها بين تراكم للنفايات وملاحظات في الشأن البيئي والصحي والمهن والأبنية.
MENAFN03042024000072011014ID1108055494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.