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إغلاق 91% من الشكاوى الواردة لأمانة عمان خلال 3 أشهر

4/3/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وردت 3412 شكوىوملاحظة خلال الربع الأول من العام الحالي لمديريات مناطق أمانة عمان الكبرى عنطريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية ومركز الاتصال الموحد (102 أو117180)، وفق ما أظهر التقرير الصادر عن دائرة خدمة الجمهور في مديرية الخدماتالإدارية.
وبحسب مدير دائرة خدمةالجمهور سليمان البسطامي، بلغت نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات 91% وتوزعتغالبيتها بين تراكم للنفايات وملاحظات في الشأن البيئي والصحي والمهن والأبنية.

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