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اللامركزية في الأردن.. تجربة تستحق التأمل

4/3/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. عباس المحارمة بعد صدور كتابي حولاللامركزية في الأردن تلقيت ردود أفعال وملاحظات من أصدقاء أكاديميين وصناع قرارورؤساء هيئات لامركزية، وكانت مجمل تلكالردود تدور حول تجربة اللامركزية في الأردن من حيث مستويات التطور أو التراجع فيالنهج اللامركزي الأردني.
وهل يحتاج الأردن إلىتطوير قوانين اللامركزية أم أنه بحاجة إلى تعزيز فلسفة اللامركزية باعتبارها نهجإداري يسعى إلى إتاحة الفرصة للوحدات المحلية لتحقيق احتياجاتها الفعلية منالتنمية والتطور.

وهل يحتاج الأردن فيهذه الفترة إلى تعدد أشكال اللامركزية في ظل السعي الحكومي للتخلص من تعدد الجهاتالتي تشرف على نفس العنوان كما حدث في عمليه دمج البلديات.

كل هذه التساؤلات جاءتلتعكس أن القارئ الأردني دقيق في التشخيص والوصف، كما أنها تعكس في الوقت ذاتهرغبة كامنة بتطوير تجربة اللامركزية الأردنية.

ومع إيماني بان كل تساؤل يحتاج إلى أكثر من مجرد مقال لكنني أستأذنالجميع في إبداء الملاحظات الآتية:

1- لا يمكنالحديث عن لامركزية حقيقة دون وجود قانون مناسب ينظم عمل الهيئات اللامركزية وماالتطور القانوني الذي شهده الأردن ابتداء من عام 2015 وحتى الآن حيث صدر قانوناللامركزية رقم (49) لسنة 2015 المتعلق بإنشاء مجالس المحافظات وقانون البلدياترقم (41) المتعلق بتنظيم عمل البلديات،ثم جاء قانون الإدارة المحلية عام 2021 إلا دليل على حرص المشرع الأردني على إعادةالنظر في المنظومة التشريعية المتعلقة باللامركزية في الأردن.

ولعل هذا التطوير يستدعي عملياً المقارنة بين مخرجات قانون عام 2015 وقانونعام 2021 لمعرفة أوجه القوة والضعف في كلا القانونين من خلال قياس مخرجات كل منهماوما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تدعم أو تعيق عمل الهيئات اللامركزية.

2- إن نجاحتجربة اللامركزية من وجهة نظري لا يتوقف على تطوير المنظومة التشريعية فقط بليتعداها إلى متغير أخر مؤثر وهو الناخب الأردني ، فمجالس اللامركزية تتم بالانتخابوهل يستدعي بالضرورة البحث في العوامل المؤثرة على توجه الناخب الأردني عند اختيارممثليه في الهيئات اللامركزية، فلو افترضنا جدا إننا نمتلك قانون لامركزية متطورولكن الناخب الأردني يختار مرشحيه بناء على معايير خاصة فسوف نصل بالنتيجة إلىتجربة لامركزية غير فعالة بسبب اختيار الناخب وليس بسبب القانون.

3- إن تعددالهيئات اللامركزية قد لا يكون مؤشراً صحياً على تجربة لامركزية حقيقية، فالأصل أن الهيئات اللامركزية تخضع في كلمحافظة لهيئة مركزية عليا تندرج تحتها الهيئات اللامركزية الأقل تسلسا من الناحيةالإدارية، وسبب ذلك أن احتياجات أي محافظة من التنمية لا تتوقف على تعدد هيئاتاللامركزية بل يكفي وجود هيئة لامركزية واحدة تقود عمليات التنمية وتسخر كل جهودالمحلية لنجاحها.

وهذا بالضبط ما يدعوناإلى مناقشة تعدد هيئات اللامركزية في الأردن وهل أثرت سلباً أم إيجاباً على عملياتالتنمية، حيث سينصب نقاشنا القادم حول مستلزمات نجاح هيئات اللامركزية في الأردن.

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