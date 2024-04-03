اللامركزية في الأردن.. تجربة تستحق التأمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) د. عباس المحارمة بعد صدور كتابي حولاللامركزية في الأردن تلقيت ردود أفعال وملاحظات من أصدقاء أكاديميين وصناع قرارورؤساء هيئات لامركزية، وكانت مجمل تلكالردود تدور حول تجربة اللامركزية في الأردن من حيث مستويات التطور أو التراجع فيالنهج اللامركزي الأردني.
وهل يحتاج الأردن إلىتطوير قوانين اللامركزية أم أنه بحاجة إلى تعزيز فلسفة اللامركزية باعتبارها نهجإداري يسعى إلى إتاحة الفرصة للوحدات المحلية لتحقيق احتياجاتها الفعلية منالتنمية والتطور.
وهل يحتاج الأردن فيهذه الفترة إلى تعدد أشكال اللامركزية في ظل السعي الحكومي للتخلص من تعدد الجهاتالتي تشرف على نفس العنوان كما حدث في عمليه دمج البلديات.
كل هذه التساؤلات جاءتلتعكس أن القارئ الأردني دقيق في التشخيص والوصف، كما أنها تعكس في الوقت ذاتهرغبة كامنة بتطوير تجربة اللامركزية الأردنية.
ومع إيماني بان كل تساؤل يحتاج إلى أكثر من مجرد مقال لكنني أستأذنالجميع في إبداء الملاحظات الآتية:
1- لا يمكنالحديث عن لامركزية حقيقة دون وجود قانون مناسب ينظم عمل الهيئات اللامركزية وماالتطور القانوني الذي شهده الأردن ابتداء من عام 2015 وحتى الآن حيث صدر قانوناللامركزية رقم (49) لسنة 2015 المتعلق بإنشاء مجالس المحافظات وقانون البلدياترقم (41) المتعلق بتنظيم عمل البلديات،ثم جاء قانون الإدارة المحلية عام 2021 إلا دليل على حرص المشرع الأردني على إعادةالنظر في المنظومة التشريعية المتعلقة باللامركزية في الأردن.
ولعل هذا التطوير يستدعي عملياً المقارنة بين مخرجات قانون عام 2015 وقانونعام 2021 لمعرفة أوجه القوة والضعف في كلا القانونين من خلال قياس مخرجات كل منهماوما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تدعم أو تعيق عمل الهيئات اللامركزية.
2- إن نجاحتجربة اللامركزية من وجهة نظري لا يتوقف على تطوير المنظومة التشريعية فقط بليتعداها إلى متغير أخر مؤثر وهو الناخب الأردني ، فمجالس اللامركزية تتم بالانتخابوهل يستدعي بالضرورة البحث في العوامل المؤثرة على توجه الناخب الأردني عند اختيارممثليه في الهيئات اللامركزية، فلو افترضنا جدا إننا نمتلك قانون لامركزية متطورولكن الناخب الأردني يختار مرشحيه بناء على معايير خاصة فسوف نصل بالنتيجة إلىتجربة لامركزية غير فعالة بسبب اختيار الناخب وليس بسبب القانون.
3- إن تعددالهيئات اللامركزية قد لا يكون مؤشراً صحياً على تجربة لامركزية حقيقية، فالأصل أن الهيئات اللامركزية تخضع في كلمحافظة لهيئة مركزية عليا تندرج تحتها الهيئات اللامركزية الأقل تسلسا من الناحيةالإدارية، وسبب ذلك أن احتياجات أي محافظة من التنمية لا تتوقف على تعدد هيئاتاللامركزية بل يكفي وجود هيئة لامركزية واحدة تقود عمليات التنمية وتسخر كل جهودالمحلية لنجاحها.
وهذا بالضبط ما يدعوناإلى مناقشة تعدد هيئات اللامركزية في الأردن وهل أثرت سلباً أم إيجاباً على عملياتالتنمية، حيث سينصب نقاشنا القادم حول مستلزمات نجاح هيئات اللامركزية في الأردن.
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