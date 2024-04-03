يهدف لرعاية 56 أسرة.. تدشين مشروع دعم السكن للاجئين السوريين في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دشن مركز الملك سلمانللإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع دعم السكنللاجئين السوريين في الأردن بالعاصمة عمان.
ويهدف المشروع إلى رعاية56 أسرة سورية لاجئة من الأيتام والأرامل من خلال توفير المأوى المناسب لهم فيمجمع سكني يتم استئجاره بعقد سنوي لهذه الغاية، بحيث يتم تسكين كل عائلة في شقةمؤثثة بالكامل، ما يتيح لهذه الأسر تسديد الاحتياجات الضرورية الأخرى التي لم يكنبإمكانهم تأمينها بسبب التزامهم بدفع الإيجار الشهري.
وقال أمين عام الهيئةالخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: "ننفذ اليوم مشروع نوعيبهدف التخفيف عن اللاجئين السوريين من خلال تأمين السكن لصالح 56 أسرة والذي نعلمبأنه من أكبر التحديات التي يواجهها اللاجئين في حياتهم اليومية والعبء الاقتصاديالذي يشكله حيث يتم إقصاء العديد من الاحتياجات لديهم في سبيل توفير المأوى".
وذكر مدير فرع مركزالملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري أن مركز الملك سلمان للإغاثةيولي اهتماما كبيرا في رعاية الأيتام والأرامل والسعي من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثيةللحفاظ على كرامتهم وضمان وصولهم للخدمات التعليمية ودمجهم في المجتمع.
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