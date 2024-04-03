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يهدف لرعاية 56 أسرة.. تدشين مشروع دعم السكن للاجئين السوريين في الأردن

4/3/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دشن مركز الملك سلمانللإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع دعم السكنللاجئين السوريين في الأردن بالعاصمة عمان.
ويهدف المشروع إلى رعاية56 أسرة سورية لاجئة من الأيتام والأرامل من خلال توفير المأوى المناسب لهم فيمجمع سكني يتم استئجاره بعقد سنوي لهذه الغاية، بحيث يتم تسكين كل عائلة في شقةمؤثثة بالكامل، ما يتيح لهذه الأسر تسديد الاحتياجات الضرورية الأخرى التي لم يكنبإمكانهم تأمينها بسبب التزامهم بدفع الإيجار الشهري.

وقال أمين عام الهيئةالخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: "ننفذ اليوم مشروع نوعيبهدف التخفيف عن اللاجئين السوريين من خلال تأمين السكن لصالح 56 أسرة والذي نعلمبأنه من أكبر التحديات التي يواجهها اللاجئين في حياتهم اليومية والعبء الاقتصاديالذي يشكله حيث يتم إقصاء العديد من الاحتياجات لديهم في سبيل توفير المأوى".

وذكر مدير فرع مركزالملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري أن مركز الملك سلمان للإغاثةيولي اهتماما كبيرا في رعاية الأيتام والأرامل والسعي من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثيةللحفاظ على كرامتهم وضمان وصولهم للخدمات التعليمية ودمجهم في المجتمع.

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