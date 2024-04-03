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الخصاونة يهنىء نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

4/3/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.


وأعرب رئيس الوزراء عن أمنياته لنظيره الفلسطيني بالتوفيق والنجاح في مهامه لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق والقضية الفلسطينية، ومواصلة السعي في مسيرة تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على ترابه الوطني.


وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات، والمكانة الخاصة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق في وجدان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وأبناء الشعب الأردني.


كما أكد على الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك، الداعم والمساند للحقوق الفلسطينية المشروعة وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.


ولفت إلى جهود جلالة الملك المستمرة والموصولة من أجل الوقف الفوري والمستدام للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين بشكل مستدام وكاف.


بدوره، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن بالغ الشكر والتقدير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة لدعم القضية الفلسطينية والسعي لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والحرص المشترك على تمتينها وتعزيزها.

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