الأردن يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية حول وقف العدوان على غزة



وأكدت الجامعة العربية خلال الاجتماع الذي جاء بطلب من فلسطين، أن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي يبذله مجلس الجامعة في المحافل الدولية، ضروري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وينبغي أن يتواصل حتى يتوقف هذا العدوان الغاشم المستمر منذ 6 أشهر.

ودعت فلسطين خلال الاجتماع، مجلس الأمن إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجبر إسرائيل علي وقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية لحماية آلاف الفلسطينيين الذين باتوا يموتون جوعا بسبب الاحتلال الذي يسعى إلى طمس قضيتهم.