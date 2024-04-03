الأردن يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية حول وقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شارك الأردن، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة موريتانيا.
وأكدت الجامعة العربية خلال الاجتماع الذي جاء بطلب من فلسطين، أن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي يبذله مجلس الجامعة في المحافل الدولية، ضروري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وينبغي أن يتواصل حتى يتوقف هذا العدوان الغاشم المستمر منذ 6 أشهر.
ودعت فلسطين خلال الاجتماع، مجلس الأمن إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجبر إسرائيل علي وقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية لحماية آلاف الفلسطينيين الذين باتوا يموتون جوعا بسبب الاحتلال الذي يسعى إلى طمس قضيتهم.
MENAFN03042024000072011014ID1108055487
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.