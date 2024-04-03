مقتل 4 أشخاص وإصابة 700 إثر زلزال تايوان

وبحسب وكالة الأنباء التايوانية، أعلن مركز الإنذار المبكر من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ جراء الزلزال العنيف.



ووقع الزلزال تحت البحر قرب تايوان منتصف الليلة الماضية، واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بحوالي 7.4 درجات.



وهز زلزال قوي وقع قبالة ساحل تايوان العاصمة تايبه صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في الجزيرة واليابان والفيلبين والصين.



وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان إن الزلزال وقع على عمق 15.5 كيلومتر قبالة ساحل الجزيرة الشرقي، وهو أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاما.



الى ذلك، علّقت السلطات اليابانية في مطار ناها كبرى مدن جزيرة أوكيناوا اليابانية، حركة الملاحة اليوم ، اثر الزلزال العنيف الذي ضرب الساحل الشرقي لتايوان وتسبّب بإطلاق تحذيرات من خطر حدوث أمواج مدّ عال (تسونامي).



وبحسب وكالة الأنباء الياباني"كيودو"، قال مسؤول في وزارة النقل في ناها (جنوب غرب اليابان)، إنّ حركة الملاحة في المطار عُلّقت عند الساعة 9:25 بالتوقيت المحلي كإجراء احترازي، مشيراً إلى أنّ "الرحلات المقرّر هبوطها في ناها يجب أن يتم تحويلها".-(بترا)