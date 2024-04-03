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حماية المستهلك تدعو إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

4/3/2024 2:33:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت "حماية المستهلك" المواطنين وخاصة رباب البيوت الى التأني وعدم التسرع عند شراء مستلزمات عيد الفطر و عدم تأخيرها حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض وتحديدا الملابس وذلك من خلال عمل جولات في الاسواق لمعرفة اسعارها الحقيقية.

وقال الدكتور عبيدات أنه ينبغي على الأسر طلب فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال تعرضها لبعض عمليات الغش في نوع البضاعة مما يحفظ حقها في الاستبدال أو الارجاع.

ودعا رئيس "حماية المستهك" التجار بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والأكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، إضافة الى ضرورة عدم التلاعب بجودة البضائع أو ممارسة الغش والتدليس بشأن منشأها، حيث يقوم البعض منهم ببيع بعض البضائع المقلدة على أنها من منشأ تركي أو اوروبي على سبيل المثال.

كما طال الدكتور عبيدات الجهات الرقابية بضرورة تكثيف جولاتها الرقابية على الاسواق قبيل عيد الفطر المبارك، ولا سيما محلات بيع الملابس والحلويات التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لاستقبال عيد افطر المبارك.

كما ناشد الدكتور عبيدات اهل الخير تقديم المعونات النقدية للاسر الفقيرة لمساعدتهم في شراء حاجيات العيد لابنائهم لادخال الفرحة في نفوسهم اسوة بالآخرين.

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