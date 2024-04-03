نحو 33 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

نحو 33 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
4/3/2024 2:33:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد ضحاياالعدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و975 شهيدا و75 ألفا و577 مصابا منذ 7أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وأضافت الوزارة أن الاحتلالالإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة.
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