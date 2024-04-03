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نحو 33 ألف شهيد في غزة منذ 7 أكتوبر

4/3/2024 2:33:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد ضحاياالعدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و975 شهيدا و75 ألفا و577 مصابا منذ 7أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وأضافت الوزارة أن الاحتلالالإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة.

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