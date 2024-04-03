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الأونروا: 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي في غزة

4/3/2024 2:33:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة إن "176 من موظفيناقتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة".
وأضافت الوكالة أن"السلطات الإسرائيلية تواصل منعنا من الوصول إلى الشمال لتقديم مساعداتغذائية وإمدادات أساسية".

وتابعت: "أكثر مننصف الإمدادات التي سلمت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الشهر الماضي كان تابعاللأونروا". (الجزيرة نت)

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