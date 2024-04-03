الأونروا: 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي في غزة

الأونروا: 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي في غزة
التاريخ
4/3/2024 2:33:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة إن "176 من موظفيناقتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة".
وأضافت الوكالة أن"السلطات الإسرائيلية تواصل منعنا من الوصول إلى الشمال لتقديم مساعداتغذائية وإمدادات أساسية".
وتابعت: "أكثر مننصف الإمدادات التي سلمت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الشهر الماضي كان تابعاللأونروا". (الجزيرة نت)
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