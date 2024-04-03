الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلالالإسرائيلي اليوم الأربعاء 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بينهمالصحفية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، إضافة إلى أسرى سابقين.
وأوضحت هيئة شؤونالأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزتفي محافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل،بيت لحم، طوباس، جنين، قلقيلية، وأريحا.
وبحسب البيان، يواصلالاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات،يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، إلى جانب عمليات الضرب المبرحبحق المعتقلين وعائلاتهم. (بترا)
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