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الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

4/3/2024 2:33:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلالالإسرائيلي اليوم الأربعاء 30 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بينهمالصحفية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، إضافة إلى أسرى سابقين.
وأوضحت هيئة شؤونالأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزتفي محافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل،بيت لحم، طوباس، جنين، قلقيلية، وأريحا.

وبحسب البيان، يواصلالاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات،يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، إلى جانب عمليات الضرب المبرحبحق المعتقلين وعائلاتهم. (بترا)

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