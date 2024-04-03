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استشهاد 140 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر

4/3/2024 2:33:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد المكتب الإعلاميالحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 منذ بدء حرب الإبادةالجماعية على القطاع.
وفي وقت سابق، اتهمالمكتب الإعلامي الاحتلال بتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينيةومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليميوالعالمي.

وكان الاتحاد الدوليللصحفيين أعرب سابقا عن استنكاره قتل الصحفيين في غزة، داعيا إلى ضرورة حمايتهم منعنف الاحتلال ليتسنى لهم أداء عملهم. (الجزيرة نت)

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