استشهاد 140 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد المكتب الإعلاميالحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 منذ بدء حرب الإبادةالجماعية على القطاع.
وفي وقت سابق، اتهمالمكتب الإعلامي الاحتلال بتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينيةومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليميوالعالمي.
وكان الاتحاد الدوليللصحفيين أعرب سابقا عن استنكاره قتل الصحفيين في غزة، داعيا إلى ضرورة حمايتهم منعنف الاحتلال ليتسنى لهم أداء عملهم. (الجزيرة نت)
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