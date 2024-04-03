طهران: سنرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن حكومة بلاده ستعلن قريبا عن الشكوى القانونية ضد إسرائيل لاستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.
وصرح دهقان، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين حول الشكوى القانونية ضد إسرائيل بخصوص استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلا: "سيتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارا بشأن هذا الموضوع، لكننا سنعلن قريبا عن القرارات القانونية في هذا الخصوص".
وأضاف: "نحن الآن بصدد دراسة القضية من الناحية القانونية وسنصدر إعلانا في أقرب وقت ممكن".
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعا برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي أمس الثلاثاء، و"اتخذ القرارات اللازمة حول الرد على هجوم إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن الطيران الإسرائيلي قصف قبل يوم الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
ويضم مبنى القنصلية أيضا مقر إقامة السفير الإيراني لدى الجمهورية العربية السورية، حسين أكبري.
وحسب وسائل إعلام إيرانية تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل كما أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و6 مواطنين سوريين.
المصدر: RT
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