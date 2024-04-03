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طهران: سنرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل

4/3/2024 2:33:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن حكومة بلاده ستعلن قريبا عن الشكوى القانونية ضد إسرائيل لاستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وصرح دهقان، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين حول الشكوى القانونية ضد إسرائيل بخصوص استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلا: "سيتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارا بشأن هذا الموضوع، لكننا سنعلن قريبا عن القرارات القانونية في هذا الخصوص".

وأضاف: "نحن الآن بصدد دراسة القضية من الناحية القانونية وسنصدر إعلانا في أقرب وقت ممكن".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعا برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي أمس الثلاثاء، و"اتخذ القرارات اللازمة حول الرد على هجوم إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الطيران الإسرائيلي قصف قبل يوم الاثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

ويضم مبنى القنصلية أيضا مقر إقامة السفير الإيراني لدى الجمهورية العربية السورية، حسين أكبري.

وحسب وسائل إعلام إيرانية تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل كما أسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصا بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و6 مواطنين سوريين.

المصدر: RT

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