إسبانيا: رد إسرائيل غير كاف وغير مقبول بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة



وأضاف سانشيز خلال مؤتمر صحفي في الدوحة في نهاية جولة شملت ثلاث دول في المنطقة، أنه يتوقع تفسيرات "أكثر تفصيلا بكثير" من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع "خطأ جسيم" بعد القصف الذي أسفر عن مقتل 7 عاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية في القطاع المحاصر.

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