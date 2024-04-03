إسبانيا: رد إسرائيل غير كاف وغير مقبول بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

إسبانيا: رد إسرائيل غير كاف وغير مقبول بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة
التاريخ
4/3/2024 2:33:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، إن التفسيرات الإسرائيلية لمقتل 7 من العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة هذا الأسبوع، "غير كافية" و"غير مقبولة".
وأضاف سانشيز خلال مؤتمر صحفي في الدوحة في نهاية جولة شملت ثلاث دول في المنطقة، أنه يتوقع تفسيرات "أكثر تفصيلا بكثير" من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع "خطأ جسيم" بعد القصف الذي أسفر عن مقتل 7 عاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية في القطاع المحاصر.
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