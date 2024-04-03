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نادي برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ريال مدريد

4/3/2024 2:33:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لكرة القدم إيقاف مهاجم نادي برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمباراة واحدة فقط، وبالتالي سيكون متاحا للمشاركة في لقاء الكلاسيكو المرتقب.


وتلقى ليفاندوفسكي بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من مباراة لاس بالماس التي فاز بها "البارسا" بهدف دون رد السبت الماضي ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، وكان اللاعب البولندي سيعاقب بالإيقاف لمباراة واحدة بشكل أوتوماتيكي بسبب تراكم البطاقات الصفراء (خمس بطاقات).

ولكن الصحف الإسبانية أشارت في الأيام الماضية إلى إمكانية تعرض ليفاندوفسكي للإيقاف لمباراتين إذا تأكد تعمده الحصول على البطاقة الصفراء في لقاء لاس بالماس من أجل حضور مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بسجل خال من الإنذارات.


وبعد حالة من الجدل، أصدرت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، قرارا يفيد بأن ليفاندوفسكي سيغيب عن مباراة قادش المقبلة فقط في الجولة 31 من الدوري.


وسيكون المهاجم البولندي بالتالي متاحا لخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقرر إقامتها يوم 21 أبريل الحالي، في قمة الجولة 32 من "الليغا".


يذكر أن لوائح الاتحاد الإسباني تنص على توقيع عقوبة الإيقاف لمباراة إضافية حال تعمد لاعب الحصول على بطاقة صفراء للغياب عن مباراة معينة، وهو الأمر الذي طالب به البعض في حالة ليفاندوفسكي، خاصة وأن المباراة التي تأتي بعد قادش هي الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

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