كشف سر ظهور صلاح بزي رسمي في مركز تدريب ليفربول



ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول صورة لصلاح لحظة وصوله إلى مركز تدريبات فريقه يوم الأربعاء وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، مكتملة بقميص أبيض وربطة عنق سوداء (فراشة)، وأرفق الحساب الصورة بتعليق يشير إلى جدية النجم المصري في العمل.



وعلى الفور، بدأ المشجعون يتساءلون عن أسباب هذه الإطلالة الرسمية لصلاح، حيث تكهن البعض بأن ذلك قد يكون إشارة إلى اقتراب توقيع صلاح لعقد جديد مع النادي الإنجليزي، علما بأن العقد الحالي للنجم المصري سينتهي في صيف العام المقبل وهو ما يثير القلق بين جماهير "الريدز".



ومع ذلك، تبين أن هناك سببا آخرا وراء ظهور صلاح بهذا الزي الرسمي.





ووفقا لما ذكره موقع "liverpool"، فإن ظهور صلاح بالبدلة يعود إلى مشاركته في حملة دعائية لإنتاج فيديو ترويجي يدعم شهر الأرض العالمي والاستدامة.



وقال الموقع: "لا يبدو أن هناك أي اجتماع عمل مهم على الطاولة، بل ما يحدث يعد جزءا من استثمار نادي ليفربول في شهر الأرض العالمي، فقد تعاون الفريق مع شركة إس سي جونسون لإنتاج مقطع كوميدي يشارك فيه نجوم ليفربول يتقدمهم صلاح، وآندي روبرتسون، وداروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي، وكاويمين كيليهر، وإبراهيم كوناتي".



وأكمل: "يقود روبرتسون اجتماعا للفريق، حيث يتم تكليف اللاعبين بتقديم أفكار لسلسلة من المواضيع، مثل خطط لحفلة وداع مدرب ليفربول يورغن كلوب بنهاية الموسم الجاري، وملابس الربيع، بالإضافة إلى شهر الأرض العالمي والذي يمثل الأمر الأكثر أهمية".