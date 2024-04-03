الملك: وحدتنا الوطنية هي مصدر منعة الأردن وقوته

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، ضرورة البناء على الفرص المتاحة في البادية الشمالية لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في بناء مستقبل الأردن.



وعبر جلالته لدى زيارته البادية الشمالية، ولقائه بوجهائها وممثلين عن أبنائها في موقع أم الجمال الأثري عن سعادته بوجوده في موقع يعكس عمق تاريخ الوطن.

وأشار جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية المشاريع الصحية، والتعليمية، التي تم إنجازها في البادية الشمالية، فضلا عن التطور في المشاريع الزراعية، والبنية التحتية.



وأشاد جلالته بجهود منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الدفاع عن حدود الأردن الشمالية والشرقية.



وخاطب جلالة الملك الحضور: "أنتم الأقرب على الحدود الشمالية والشرقية، وتعرفون حجم جهود نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية لحماية البلد ومحاربة التهريب، وأبناؤكم من هؤلاء النشامى، الذين نعتز بهم".



وفي معرض حديث جلالته مع أبناء البادية الشمالية، عبر جلالة الملك عن اعتزازه بقوة المجتمع الأردني ووعيه وتماسكه في وجه التحديات، مؤكدا أن "وحدتنا الوطنية هي مصدر منعة الأردن وقوته، وهي الدافع لنا لمساندة الأشقاء أينما كانوا".



واستعرض متحدثون في مداخلاتهم خلال اللقاء، الذي عقد ضمن سلسلة زيارات جلالته محافظات وبوادي المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي، مسيرة الوطن الحافلة بالإنجاز في عهد جلالة الملك على مدى 25 عاما، ومواقف الأردن الثابتة بقيادته لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والأهل في غزة، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة جلالته في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته.



ولدى وصول جلالته موقع اللقاء، ألقى الشاعر أسامة السرحان قصيدة من الشعر النبطي ترحيبا بزيارة جلالة الملك.



وكان جلالة الملك شارك الحضور في مأدبة الإفطار، بعد أن أدوا صلاة المغرب جماعة.



وتخلل اللقاء قصيدة شعرية "أغلى ملك" للشاعرين مهند العظامات وعيد المساعيد، وفقرة فنية تراثية تضمنت عزفا على الربابة من أداء الشاعر ثليج العون.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.