استحداث مشغل تدريبي في مجال الصحة والسلامة المهنية في العقبة

وقد وقع عن الاكاديمية الدكتور محمد الطراونة المدير التنفيذي للاكاديمية وعن الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل مديرها العام العقيد نواف السرحان وبحضور كلا من رئيس مجلس ادارة الاكاديمية الدكتور مهند النسور ومدير الشركة السيد ماجد حباشنة ، وياتي توقيع هذه المذكرة وملحقها تجسيدا لسعى الاكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (اياف) الى ماسسة وديمومة برامج الصحة والسلامة المهنية لما لها من اهمية في الحفاظ على صحة العامل في مكان عمله من خلال ممارسات فضلى دعا لها جلالة الملك على الدوام ، كما تتطلع اياف الى تجذير الشراكة بين القطاع العام والخاص لما لها من مردود على نوعية الاداء والمنتج ودعما لعجلة الاقتصاد، وقد ارتات اياف البدء في توجهاها الاستراتيجي في مجال السلامة والصحة المهنية الى البدء من مدينة العقبة والجنوب الاردني لما لهذه المنطقة من اهمية وخصوصية في مجال الصناعة والتجارة الاردنية، وبناء على هذا التوجه فقد تم اطلاق ائتلاف نوعي مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب التي تدار من قبل القوات المسلحة الاردنية، لتبدا مسيرتنا المشتركة من خلال تجهيز مشغل ومركز تدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية في المجمع الرئيسي للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في العقبة يهدف الى تعزيز وبناء قدرات المهنيين ببرامج تدريب مستمرة اضافة الى برامج القيادة والادارة في هذا المجال وحسب التخصصات المختلفة، واستكمالا للرؤية التي تمثل خارطة العمل للائتلاف فاننا نسعى الى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المعنية لتوسيع نطاق العملية وتسريع العملية التنفيذية للسير قدما في برامج الشراكات مع هذه المؤسسات، تهدف الى الاستثمار في الاستعداد والجاهزية والتعاون والبدء في الاجراءات التنفيذية.

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