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أكثر من نصف صادرات صناعة إربد تذهب للولايات المتحدة

4/3/2024 2:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إربد- بلغت القيمةالكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر آذار/ مارس لعام 2024 حوالي (67.4) مليون دولار،مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر آذار/ مارس من عام 2022 التي بلغت (74.8) مليوندولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي (9.8%) عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد شهاداتالمنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر آذار/ مارس 2024 (1,120) شهادة مقارنة مع (875)شهادة للفترة ذاتها من العام السابق.

وشهد قطاع الصناعاتالجلدية والمحيكات تراجعا ملحوظا بما نسبته 13.3%، فيما أسهم قطاع الصناعاتالهندسية بتخفيف حدة التراجع العام، وذلك بعدما نما بنسبة ملحوظة تجاوزت الضعفينخلال شهر آذار/ مارس من العام الحالي.

وتستحوذ الولاياتالمتحدة الأميركية على ما يقارب ثلثي صادرات محافظة إربد (مدينة الحسن الصناعيةوالسايبر ستي)، بالإضافة إلى الدول العربية والأوروبية.

وأشار رئيس غرفة صناعةإربد هاني أبو حسان إلى أن ما حدث من زيادة في الصادرات الوطنية خلال العامينالماضيين ليس فقاعة، مجددا الدعوة لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على زخمالصادرات الذي شهده الأردن، خصوصاً وأن الأردن يمتلك العديد من الفرص والإمكانياتالتي تؤهله.

وعزا أبو حسانالانخفاض بالصادرات بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات المحيكات التي انخفضت مساهمتها من87% إلى 84% من إجمالي الصادرات الصناعية لمحافظة إربد.

وقال إن صادرات غرفةصناعة إربد إلى الولايات المتحدة الأميركية شكلت ما نسبته 62.3%، فيما صاداتالغرفة وفقاً للاتفاقية العربية نمت بما يتجاوز 24% لتصل إلى ما يقارب 7.6 مليوندولار، أما صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية فبلغت 71.5% منإجمالي الصادرات.

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