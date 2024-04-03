أكثر من نصف صادرات صناعة إربد تذهب للولايات المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) إربد- بلغت القيمةالكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر آذار/ مارس لعام 2024 حوالي (67.4) مليون دولار،مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر آذار/ مارس من عام 2022 التي بلغت (74.8) مليوندولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي (9.8%) عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد شهاداتالمنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر آذار/ مارس 2024 (1,120) شهادة مقارنة مع (875)شهادة للفترة ذاتها من العام السابق.
وشهد قطاع الصناعاتالجلدية والمحيكات تراجعا ملحوظا بما نسبته 13.3%، فيما أسهم قطاع الصناعاتالهندسية بتخفيف حدة التراجع العام، وذلك بعدما نما بنسبة ملحوظة تجاوزت الضعفينخلال شهر آذار/ مارس من العام الحالي.
وتستحوذ الولاياتالمتحدة الأميركية على ما يقارب ثلثي صادرات محافظة إربد (مدينة الحسن الصناعيةوالسايبر ستي)، بالإضافة إلى الدول العربية والأوروبية.
وأشار رئيس غرفة صناعةإربد هاني أبو حسان إلى أن ما حدث من زيادة في الصادرات الوطنية خلال العامينالماضيين ليس فقاعة، مجددا الدعوة لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على زخمالصادرات الذي شهده الأردن، خصوصاً وأن الأردن يمتلك العديد من الفرص والإمكانياتالتي تؤهله.
وعزا أبو حسانالانخفاض بالصادرات بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات المحيكات التي انخفضت مساهمتها من87% إلى 84% من إجمالي الصادرات الصناعية لمحافظة إربد.
وقال إن صادرات غرفةصناعة إربد إلى الولايات المتحدة الأميركية شكلت ما نسبته 62.3%، فيما صاداتالغرفة وفقاً للاتفاقية العربية نمت بما يتجاوز 24% لتصل إلى ما يقارب 7.6 مليوندولار، أما صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية فبلغت 71.5% منإجمالي الصادرات.
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