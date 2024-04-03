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ابن عجيم إلى رئيس رقباء - جريدة الوطن السعودية

4/3/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر قرار ترقية الرقيب أول محمد بن حسين بن عجيم، من منسوبي حرس الحدود في منطقة نجران، إلى رتبة ((رئيس رقباء))، واعدا بأن تكون الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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