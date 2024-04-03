ابن عجيم إلى رئيس رقباء - جريدة الوطن السعودية

ابن عجيم إلى رئيس رقباء - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
4/3/2024 2:28:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) صدر قرار ترقية الرقيب أول محمد بن حسين بن عجيم، من منسوبي حرس الحدود في منطقة نجران، إلى رتبة ((رئيس رقباء))، واعدا بأن تكون الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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