السفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين من احتمالية حدوث تسونامي

(MENAFN
- Al Watan) قالت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان أن السلطات اليابانية حذّرت من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان وذلك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان هذا الصباح، وتهيب سفارة المملكة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية.
وأوضحت السفارة في وجود حالة الطوارئ يرجى التواصل مع هاتف شؤون السعوديين:
09055833862، متمنية السلامة للجميع.
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