ثلوج القطب الشمالي تعيد تشكيل خريطة كابلات الإنترنت عالميا

MENAFN - Al Watan) قالت مجلة "بوليتيكو "، أن ذوبان الثلوج في القطب الشمالي بوتيرة مقلقة، قد يفتح طرقا جديدة لمد كابلات الإنترنت، وذلك في ظل تزايد الأخطار التي تحيط ببنيتها التحتية.

ويأتي مشروع "Far North Fiber" الجاري العمل عليه لربط أوروبا باليابان مباشرة من خلال الممر الشمالي الغربي في القطب الشمالي، ليمهد الطريق لاستكشاف الفرص التي توفرها مياه القطب الشمالي بشكل متزايد، إذ أنه سيساعد في نقل البيانات بشكل أسرع

كما ذكرت المجلة أن المشروع يتضمن الربط المباشر من خلال كابل يبلغ طوله 14,500 كيلومتر، مع "مواقع هبوط" في اليابان والولايات المتحدة (ألاسكا) وكندا والنرويج وفنلندا وأيرلندا.

حيث لم يكن من الممكن تصور ذلك إلا قبل بضعة سنوات فقط، حيث جعلت طبقة الجليد السميكة التي تمتد لسنوات عديدة، الملاحة مستحيلة.

وترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بوتيرة مثيرة للقلق مع تغير المناخ، أسرع بنحو 4 مرات من بقية العالم، إذ يتقلص الجليد البحري بنسبة 13 بالمائة تقريبا كل عقد.

فيما قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سينيا"، التي تعمل على إنشاء الكابل عبر القطب الشمالي، تانيلي فورينن: "أن هناك تركيزا على إنشاء عدة كابلات، مما يعني أن هناك تخوفات من أخطار في بعض المناطق".

تابع: "من أجل تلبية الطلب المرتفع، هناك ضغط متزايد لإيجاد التنوع في الطرق".

وستبدأ شركة Alcatel Submarine Networks التابعة لشركة نوكيا في تصنيع أجزاء الكابلات ونشرها بحلول عام 2027، حينما تكون جاهزة للتشغيل، وذلك بعد اكتمال مرحلة المسح البحري.

وبحسب "بويليتكو"، فإن الاتحاد الأوروبي ضمن أكثر المعجبين بهذا المشروع، حيث ضخ حوالي 23 مليون يورو.



صعوبات وتكاليف

بالرغم من أن مسار الرحلة الأقصر الذي يتبعه الكابل سيسمح بوقت أقل وسرعة أكثر في نقل البيانات ، إلان أن مسألة التشغيل في القطب الشمالي يمكن أن يكون أكثر صعوبة وتكلفة.

وقال مدير الأبحاث في شركة "TeleGeography" آلان مولدين إن كابلا عبر المحيط الأطلسي يكلف حوالي 250 مليون يورو (268 مليون دولار)، فيما يكلف مد كابل في المحيط الهادي حوالي 320 مليون يورو (343 مليون دولار).

وأضاف مولدين: "من الناحية الفنية، من الممكن تنفيذ المشروع، لكن من الناحية التجارية لا يمكنك تحصيل المزيد من الرسوم لمجرد أن الكابل لديه مسار فريد مقارنة بالأنظمة الأخرى".