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التجارة تٌصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الأول من 2024م

4/3/2024 2:25:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 59% ، حيث تم إصدار 104 آلاف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و 456 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
واستحوذت فئة الشباب "من الجنسين" على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة، فيما بلغت حصة السيدات 43% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات حتى نهاية الربع الأول.
وتناولت النشرة الربعية التطور في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات التقنية ممثلة في أنشطة: تطوير التطبيقات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، وأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات. كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 17% بنهاية الربع الأول 2024م.
ويمكن الاطلاع على النشرات الربعية لقطاع الأعمال التي تصدرها وزارة التجارة عبر .

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