ماريوت الدولية تُطلق النسخة السادسة من برنامج تحسين لصقل مواهب قادة الضيافة في السعودية

MENAFN - Al Watan) أعلنت 'ماريوت الدولية' عن اختتام دورة عام 2023 من برنامجها القيادي المتميز "تحسين" في المملكة العربية السعودية بتخريج نخبة من الكوادر الواعدة. شكّل حفل التخرج الذي أُقيم بتاريخ 21 فبراير 2024 محطة بارزة في مسيرة الشركة نحو تكريس التزامها بإعداد كوادر وطنية رائدة في قطاع الضيافة السعودي وتعزيز ازدهار هذا القطاع الحيوي.ورحّبت الشركة أيضاً بانضمام نحو 40 منتسباً جديداً للمشاركة في الدورة الجديدة من هذا البرنامج المميز.يُعدُّ برنامج "تحسين" الذي يدخل عامه السادس، خير مثال على حِرص مجموعة ماريوت الدولة على تهيئة الجيل القادم من روّاد قطاع الضيافة في أرجاء المملكة. فقد صُمّم البرنامج في سياق شراكة متينة مع جامعة كورنيل العريقة ليقدّم منهاجاً استثنائياً مبتكراً بخصوصية عالية ويطبّق على امتداد اثني عشر شهراً غنية بالتجارب العملية في شتّى القطاعات، فضلاً عن التعمّق بشكل خاص في مهارات القيادة والريادة.ويواصل برنامج "تحسين" هذا العام التمسّك برؤيته المتمثّلة في تَمكين القادة الصاعدين، إذ يزوّدهم بالخبرات العملية الثرية وبرامج التأهيل النظري المتكاملة، ويفتح أبوابه أمام مجموعة متنوعة من المشاركين الجدد، مزوداً إياهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإطلاق العنان لمسيرتهم المهنية في عالم الضيافة.وفي هذا الصدد، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: "يسعدنا أن نحتفي بتخرج دفعة عام 2023 من برنامجنا الرائد 'تحسين'، ونرحّب بحرارة بالمنضمّين الجُدد إلى هذا البرنامج التعليمي المتميز الذي يجسّد التزامنا العميق بصقل ودعم المواهب الوطنية ودعم استراتيجية السياحة الوطنية في المملكة العربية السعودية والإصلاحات الشاملة التي تنشُدها رؤية 2030 الطموحة."

كرّم حفل التخرج 38 خرّيجاً وخرّيجة، شكّلت النساء منهم نصف العدد تقريباً. وقد تولّى هؤلاء الخريجون أدواراً قيادية في فنادقِهم وأقسامهم المختلفة، مما يُظهر بشكل واضح الأثر الإيجابي للبرنامج في تعزيز التقدّم الوظيفي وتحقيق المساواة بين الجنسين.

تخرّج أكثر من 200 منتسب ومنتسبة من برنامج "تحسين" منذ انطلاقه في عام 2017 وتقلّدوا مناصب وأدوار مختلفة في منشآت مجموعة ماريوت الدولية في المملكة العربية السعودية. وما يزال أكثر من 70 بالمائة من خرّيجي البرنامج يعملون في منشآت المجموعة، مما يُظهر فعاليته في تطوير وحفظ المواهب الحيوية لنمو قطاع الضيافة السعودي. علاوةً على ذلك، تشكّل النساء أكثر من 40 بالمائة من خرّيجي وطلّاب برنامج "تحسين" حالياً.

تتأمّل بسمة سهيل، والتي تتبوأ حالياً منصب المديرة لقسم الغرف في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي، رحلتها الثرية مع برنامج "تحسين" قائلة: "لقد فتح لي البرنامج آفاقًا جديدة ومنحني الفرص الواحدة تلو الأخرى. فمنذ تخرّجي من الدفعة الأولى استمرت مسيرتي الوظيفية بالنمو والازدهار حتى بلغت منصبي الراهن كمديرة لقسم الغرف. أمدّني برنامج 'تحسين' بشبكة متينة من القادة داخل الشركة ووسّع آفاقي ووجّهني نحو ما هو حقاً جوهري وزوّدني بالمهارات القيادية اللازمة لإلهام فرق العمل التي أديرها وصقل مواهب القادة الصاعدين."

أما أمجَاد الحسني، مديرة التدريب في فندق ماريوت جدة طريق المدينة المنورة، فقد عبّرت عن حماسها للانخراط في دَورة البرنامج للعام الجاري، قائلة: "سأتخرّج من برنامج 'تحسين' محملةً بالدروس القيّمة والعلاقات الوثيقة التي نسجتها خلاله، لنبدأ بعدها فصلاً جديداً في مسيرتنا المهنية. لا شكّ في أن رحلتنا مستمرة، وأنا على يقينٍ تام بأننا سنواصل التألق وتَرك بصمة مضيئة في مؤسستنا. وأتوجّه بجزيل الشكر لقادتنا على دعمهم الدائم وثقتهم الغالية التي منحونا إيّاها طوال مدّة البرنامج وبعده."

يندرج برنامج "تحسين" ضمن منصة الاستدامة والأثر الاجتماعي لدى ماريوت الدولية المسمّاة "خدمة 360: فعل الخير في كل وجهة"، إذ تعدّ هذه المنصة البوصلة التي توجّه الشركة نحو إحداث أثر إيجابي ومستدام حيثما مارست أعمالها. لقد صُممت منصة "خدمة 360" بعناية بالغة لتحقيق التوازن بين نمو الأعمال من جهة، وتلبية احتياجات كل من الموظفين والعملاء والملّاك والبيئة والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ويأتي مبدأ "التمكين عبر إيجاد الفرص" في صُلب أولويات هذه المنصة، فيجسّد برنامج "تحسين" هذه الرؤية السامية ويعدّ بمثابة تطبيق عمليّ لها على أرض notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240403_163811_459-->