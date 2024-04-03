ماريوت الدولية تُطلق النسخة السادسة من برنامج تحسين لصقل مواهب قادة الضيافة في السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت 'ماريوت الدولية' عن اختتام دورة عام 2023 من برنامجها القيادي المتميز "تحسين" في المملكة العربية السعودية بتخريج نخبة من الكوادر الواعدة. شكّل حفل التخرج الذي أُقيم بتاريخ 21 فبراير 2024 محطة بارزة في مسيرة الشركة نحو تكريس التزامها بإعداد كوادر وطنية رائدة في قطاع الضيافة السعودي وتعزيز ازدهار هذا القطاع الحيوي.
ورحّبت الشركة أيضاً بانضمام نحو 40 منتسباً جديداً للمشاركة في الدورة الجديدة من هذا البرنامج المميز.
يُعدُّ برنامج "تحسين" الذي يدخل عامه السادس، خير مثال على حِرص مجموعة ماريوت الدولة على تهيئة الجيل القادم من روّاد قطاع الضيافة في أرجاء المملكة. فقد صُمّم البرنامج في سياق شراكة متينة مع جامعة كورنيل العريقة ليقدّم منهاجاً استثنائياً مبتكراً بخصوصية عالية ويطبّق على امتداد اثني عشر شهراً غنية بالتجارب العملية في شتّى القطاعات، فضلاً عن التعمّق بشكل خاص في مهارات القيادة والريادة.
ويواصل برنامج "تحسين" هذا العام التمسّك برؤيته المتمثّلة في تَمكين القادة الصاعدين، إذ يزوّدهم بالخبرات العملية الثرية وبرامج التأهيل النظري المتكاملة، ويفتح أبوابه أمام مجموعة متنوعة من المشاركين الجدد، مزوداً إياهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإطلاق العنان لمسيرتهم المهنية في عالم الضيافة.
وفي هذا الصدد، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: "يسعدنا أن نحتفي بتخرج دفعة عام 2023 من برنامجنا الرائد 'تحسين'، ونرحّب بحرارة بالمنضمّين الجُدد إلى هذا البرنامج التعليمي المتميز الذي يجسّد التزامنا العميق بصقل ودعم المواهب الوطنية ودعم استراتيجية السياحة الوطنية في المملكة العربية السعودية والإصلاحات الشاملة التي تنشُدها رؤية 2030 الطموحة."
كرّم حفل التخرج 38 خرّيجاً وخرّيجة، شكّلت النساء منهم نصف العدد تقريباً. وقد تولّى هؤلاء الخريجون أدواراً قيادية في فنادقِهم وأقسامهم المختلفة، مما يُظهر بشكل واضح الأثر الإيجابي للبرنامج في تعزيز التقدّم الوظيفي وتحقيق المساواة بين الجنسين.
تخرّج أكثر من 200 منتسب ومنتسبة من برنامج "تحسين" منذ انطلاقه في عام 2017 وتقلّدوا مناصب وأدوار مختلفة في منشآت مجموعة ماريوت الدولية في المملكة العربية السعودية. وما يزال أكثر من 70 بالمائة من خرّيجي البرنامج يعملون في منشآت المجموعة، مما يُظهر فعاليته في تطوير وحفظ المواهب الحيوية لنمو قطاع الضيافة السعودي. علاوةً على ذلك، تشكّل النساء أكثر من 40 بالمائة من خرّيجي وطلّاب برنامج "تحسين" حالياً.
تتأمّل بسمة سهيل، والتي تتبوأ حالياً منصب المديرة لقسم الغرف في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي، رحلتها الثرية مع برنامج "تحسين" قائلة: "لقد فتح لي البرنامج آفاقًا جديدة ومنحني الفرص الواحدة تلو الأخرى. فمنذ تخرّجي من الدفعة الأولى استمرت مسيرتي الوظيفية بالنمو والازدهار حتى بلغت منصبي الراهن كمديرة لقسم الغرف. أمدّني برنامج 'تحسين' بشبكة متينة من القادة داخل الشركة ووسّع آفاقي ووجّهني نحو ما هو حقاً جوهري وزوّدني بالمهارات القيادية اللازمة لإلهام فرق العمل التي أديرها وصقل مواهب القادة الصاعدين."
أما أمجَاد الحسني، مديرة التدريب في فندق ماريوت جدة طريق المدينة المنورة، فقد عبّرت عن حماسها للانخراط في دَورة البرنامج للعام الجاري، قائلة: "سأتخرّج من برنامج 'تحسين' محملةً بالدروس القيّمة والعلاقات الوثيقة التي نسجتها خلاله، لنبدأ بعدها فصلاً جديداً في مسيرتنا المهنية. لا شكّ في أن رحلتنا مستمرة، وأنا على يقينٍ تام بأننا سنواصل التألق وتَرك بصمة مضيئة في مؤسستنا. وأتوجّه بجزيل الشكر لقادتنا على دعمهم الدائم وثقتهم الغالية التي منحونا إيّاها طوال مدّة البرنامج وبعده."
يندرج برنامج "تحسين" ضمن منصة الاستدامة والأثر الاجتماعي لدى ماريوت الدولية المسمّاة "خدمة 360: فعل الخير في كل وجهة"، إذ تعدّ هذه المنصة البوصلة التي توجّه الشركة نحو إحداث أثر إيجابي ومستدام حيثما مارست أعمالها. لقد صُممت منصة "خدمة 360" بعناية بالغة لتحقيق التوازن بين نمو الأعمال من جهة، وتلبية احتياجات كل من الموظفين والعملاء والملّاك والبيئة والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ويأتي مبدأ "التمكين عبر إيجاد الفرص" في صُلب أولويات هذه المنصة، فيجسّد برنامج "تحسين" هذه الرؤية السامية ويعدّ بمثابة تطبيق عمليّ لها على أرض notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240403_163811_459-->
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