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مستشفيات وعيادات دله تواصل العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك من أجل راحتكم

4/3/2024 2:25:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت ((شركة دله الصحية)) أن جميع مستشفياتها بفرعيها النخيل ونمار، وعيادات دله العارض، ودله للرعاية المنزلية، ستواصل العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، مع تواجد خبراء دله من الاستشاريين، والأخصائيين، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة وعدم توقف خدماتها، خلال الإجازات والعطلات، والمناسبات.
وأوضحت ((شركة دله الصحية))، أنها قد أنهت كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة، لضمان سير العمل بمستشفيات وعيادات دله خلال أيام العيد، لضمان حصول المراجعين على رعاية صحية متكاملة وشاملة وآمنة، وفق أعلى معايير الجودة.
وأشارت ((شركة دله الصحية))، إلى أن مستشفى دله النخيل سيعمل طوال أيام إجازة العيد، وذلك من الساعة 4عصرا وإلى الساعة 9 مساءً، من خلال أكثر من 39 عيادة، والتي تتضمن عدة تخصصات، وهي: الأطفال ، القلب ، الأسنان ، الجلدية ، الأنف والأذن والحنجرة، والنساء، والعيون، والعظام، والباطنية، والسكر ، والجهاز الهضمي، والصدرية، بالإضافة إلى الجراحة، والمسالك البولية .
كما سيعمل مستشفى دله نمار، خلال أيام إجازة العيد يوميا، من الساعة 5 عصرا إلى 9 مساءً، ليقدم رعايته الطبية في عدة تخصصات، وهي النساء، والولادة، والأطفال والباطنية، والأنف والأذن والحنجرة. بينما ستعمل عيادات دله العارض في عيادة الأطفال، والأسنان، يوميا خلال إجازة العيد، من الساعة 3 عصرا وإلى الساعة 8 مساءً، كذلك ستقدم دله للرعاية المنزلية كافة خدماتها الطبية خلال أيام العيد من الساعة 4 عصرا، و إلى الساعة 9 مساءً .
إضافة إلى ذلك، فإن أقسام الأشعة والمختبرات ستواصل أيضا تقديم خدماتها للمرضى والمراجعين على مدار الساعة، علاوة على ذلك، فإن أقسام الطوارئ والعناية الحرجة، سوف تستقبل حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة، فضلا عن تقديم الاستشارات الطبية المختلفة، حيث تتوفر كل هذه الخدمات على مدار الساعة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك حرصًا من ((شركة دله الصحية))، في حصول مرضاها ومراجعيها على الرعاية والعناية الطبية اللازمة.
يذكر أن شركة دله للخدمات الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من مليونين ونصف زائر سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، عبر أكثر من 1300سرير، وأكثر من 500 عيادة خارجية، وأكثر من 5 آلاف موظف، بينهم نحو أكثر من ألف طبيب خبير، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.

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