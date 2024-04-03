مستشفيات وعيادات دله تواصل العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك من أجل راحتكم

(MENAFN
- Al Watan) أكدت ((شركة دله الصحية)) أن جميع مستشفياتها بفرعيها النخيل ونمار، وعيادات دله العارض، ودله للرعاية المنزلية، ستواصل العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، مع تواجد خبراء دله من الاستشاريين، والأخصائيين، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة وعدم توقف خدماتها، خلال الإجازات والعطلات، والمناسبات.
وأوضحت ((شركة دله الصحية))، أنها قد أنهت كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة، لضمان سير العمل بمستشفيات وعيادات دله خلال أيام العيد، لضمان حصول المراجعين على رعاية صحية متكاملة وشاملة وآمنة، وفق أعلى معايير الجودة.
وأشارت ((شركة دله الصحية))، إلى أن مستشفى دله النخيل سيعمل طوال أيام إجازة العيد، وذلك من الساعة 4عصرا وإلى الساعة 9 مساءً، من خلال أكثر من 39 عيادة، والتي تتضمن عدة تخصصات، وهي: الأطفال ، القلب ، الأسنان ، الجلدية ، الأنف والأذن والحنجرة، والنساء، والعيون، والعظام، والباطنية، والسكر ، والجهاز الهضمي، والصدرية، بالإضافة إلى الجراحة، والمسالك البولية .
كما سيعمل مستشفى دله نمار، خلال أيام إجازة العيد يوميا، من الساعة 5 عصرا إلى 9 مساءً، ليقدم رعايته الطبية في عدة تخصصات، وهي النساء، والولادة، والأطفال والباطنية، والأنف والأذن والحنجرة. بينما ستعمل عيادات دله العارض في عيادة الأطفال، والأسنان، يوميا خلال إجازة العيد، من الساعة 3 عصرا وإلى الساعة 8 مساءً، كذلك ستقدم دله للرعاية المنزلية كافة خدماتها الطبية خلال أيام العيد من الساعة 4 عصرا، و إلى الساعة 9 مساءً .
إضافة إلى ذلك، فإن أقسام الأشعة والمختبرات ستواصل أيضا تقديم خدماتها للمرضى والمراجعين على مدار الساعة، علاوة على ذلك، فإن أقسام الطوارئ والعناية الحرجة، سوف تستقبل حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة، فضلا عن تقديم الاستشارات الطبية المختلفة، حيث تتوفر كل هذه الخدمات على مدار الساعة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك حرصًا من ((شركة دله الصحية))، في حصول مرضاها ومراجعيها على الرعاية والعناية الطبية اللازمة.
يذكر أن شركة دله للخدمات الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من مليونين ونصف زائر سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، عبر أكثر من 1300سرير، وأكثر من 500 عيادة خارجية، وأكثر من 5 آلاف موظف، بينهم نحو أكثر من ألف طبيب خبير، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.
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