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أمير الرياض يستقبل سفير جيبوتي ورؤساء المجموعات الجغرافية المعتمدين لدى المملكة

4/3/2024 2:25:12 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، ورؤساء المجموعات الجغرافية المعتمدين لدى المملكة.
وقدّم الجميع التهنئة للقيادة الرشيدة باسمهم ونيابة عن أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بشهر رمضان المبارك.
وأعرب أمير الرياض عن شكره للجميع على مشاعرهم الطيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع بالخير والنماء notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240403_184224_090-->

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