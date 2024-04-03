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ارتفاع شهداء غزة إلى 32975

4/3/2024 2:25:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 180 , على التوالي إلى 32975 شهيداً، والجرحى إلى نحو 75577 جريحاً, معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن 59 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الــ 24 الماضية وأصيب 83 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240403_202701_185-->

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