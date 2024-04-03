ارتفاع شهداء غزة إلى 32975

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 180 , على التوالي إلى 32975 شهيداً، والجرحى إلى نحو 75577 جريحاً, معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن 59 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الــ 24 الماضية وأصيب 83 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240403_202701_185-->
MENAFN03042024000089011017ID1108055428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.