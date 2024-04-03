%10 تراجعًا فى نوالين الشحن البحرى فى الربع الثانى من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) شلبى: توترات البحر الأحمر والوقود ساهما فى قفزة النوالين
تراجعت أسعار نوالين الشحن المعلن عنها للربع الثانى من العام الحالى مقارنة مع الربع الأول، بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها الأسعار على منذ اندلاع إضرابات البحر الأحمر فى الربع الأخير من 2023.
لكن على أساس سنوى بلغت الزيادة فى أسعار نوالين الشحن خلال الربع الثانى من 2024 نحو 100%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بحسب الأسعار المعلنة من الإدارة المركزية للتعريفة بمصلحة الجمارك مع بداية أزمة توترات البحر الأحمر.
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وقال المهندس أحمد مصطفى عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، إن هناك تراجعا فى أسعار نوالين الشحن البحرى بنسبة 10% خلال الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
وأوضح مصطفى، أن الأوضاع الجيوسياسية وتهديدات البحر الأحمر التى تشهدها المنطقة منذ نوفمبر الماضى ساهمت فى ارتفاع أسعار نوالين الشحن بدرجات كبيرة، ومثلت عائق كبير أمام المستثمرين والمستوردين وقطاع التخليص الجمركى بسبب تراجع معدلات الشحن بالعديد من الموانئ.
وتوقع مصطفى، تراجع أسعار نوالين الشحن الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 10% إضافية لتعود أسعار نوالين الشحن لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى لما كانت عليه مطلع العام الماضى، خاصة أن أسعار نوالين الشحن هى المعيار الأساسى للمستوردين قبل تأكيد عمليات الشحن، والتى تحسب التكلفة النهائية للمنتج قبل توريده.
وطالب مصطفى الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بتجارة الترانزيت التى تمثل مصدر دخل أجنبى جديد للدولة المصرية تساهم فى ضخ تدفقات أجنبية السنوات المقبلة لتعزيز الاحتياطى الأجنبى وتوفير سيولة دولارية للعمليات الاستيرادية التى كانت تمثل عقبة أمام المستوردين الشهور الماضية.
قال المهندس إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى ارتفاع النوالين بهذا الشكل، منها الأزمة الروسية والأوكرانية وتوترات البحر الأحمر مؤخرا وتحويل وجهة الخطوط الملاحية من منطقة قناة السويس لطريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود العالمية والمحلية التى تسببت فى زيادة أسعار النوالين والسلع .
وأوضح أن الفترة الحالية أصبح تسعير الرحلات يتم وفقا لظروف كل رحلة، كما أن الرحلات التى تتخذ طريق القناة يتم زيادة 700 دولار على ثمن الرحلة بزيادة 30% من نولون الشحن، خاصة أن هذا الطريق يوفر 70% فى زمن الرحلة بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.
ولفت إلى أن هناك فجوة كبيرة حدثت بين العرض والطلب فى السفن بسبب تراجع العديد منها عن الإبحار فى منطقة البحر الأحمر الأمر الذى ساهم فى زيادة أسعار نوالين الشحن، مؤكدا على أن هدوء التوترات سيصب فى صالح المستوردين والتوكيلات والخطوط الملاحية.
وحددت مصلحة الجمارك الاسعارالاسترشادية لأسعار شحن الحاويات خلال شهور أبريل ومايو يونيو 2024، حيث سجلت أسعار شحن الحاوية الـ 20 قدم القادمة من الموانئ الصينية لميناء الإسكندرية 1610 دولارات مقابل 3200 دولار العام الجارى والـ 40 قدما 2800 دولار مقابل 4200 العام الجارى ولميناء بورسعيد ودمياط 1400 دولار مقابل 3200 دولار للحاوية الـ 20 قدما و2250 دولارا للـ 40 قدما مقابل 4200 دولار العام الجارى، ولميناء السخنة 1000 دولار للـ 20 قدما مقابل 3200 العام الجارى و1600 دولار للـ 40 قدما مقابل 4200 العام الجارى .
كما سجلت أسعار الحاويات الـ 20 قدما القادمة من الخليج العربى لميناء الإسكندرية 1260 دولار مقابل 3200 العام الجارى والـ 40 قدما 2100 دولار مقابل 4200 العام الجارى ولميناء بورسعيد ودمياط 1120 دولارا للحاوية الـ 20 قدما مقابل 3350 العام الجارى و1960 دولارا للـ 40 قدما مقابل 3900 دولارا العام الجارى ولميناء السخنة 665 دولارا للحاوية الـ 20 قدما مقابل 2050 دولارا العام الجارى و1190 دولارا للـ 40 قدما مقابل 2400 العام الجارى.
كما سجلت أسعار الحاويات الـ 20 قدما القادمة من موانئ البحر الأحمر لميناء الإسكندرية 980 دولارا مقابل 676 دولارا العام الجارى والـ 40 قدما 1960 دولارا مقابل 1352 دولارا العام الجارى ولميناء بورسعيد ودمياط 1120 دولارا للحاوية الـ 20 قدما مقابل 638 دولارا العام الجارى و1960 دولار للـ 40 قدما مقابل 1117 العام الجارى ولميناء السخنة 385 دولار للـ 20 قدما نفس السعر العام الجارى و665 دولار للـ 40 قدما نفس سعر العام الجارى.
كما سجلت أسعار الحاويات الـ 20 قدما القادمة من أمريكا الجنوبية لميناء الإسكندرية 898 دولارا مقابل 700 دولار العام الجارى والـ 40 قدما 1397 دولارا مقابل 1100 دولار العام الجارى ولميناء دمياط وبورسعيد 1014 دولارا للـ 20 قدما مقابل 578 دولارا العام الجارى و1430 دولارا للـ 40 قدما مقابل 815 دولارا العام الجارى ولميناء السخنة 1260 دولارا للحاوية الـ 20 قدما بنفس سعر العام الجارى و1640 دولار للـ 40 قدما مقابل 1680 دولارا العام الجارى .
كما سجلت أسعار الحاويات الـ 20 قدما القادمة من أمريكا الشمالية لميناء الإسكندرية 665 دولارا مقابل 500 دولار العام الجارى والـ 40 قدما 865 دولارا مقابل 650 دولارا العام الجارى ولميناء دمياط وبورسعيد 732 دولار للـ 20 قدم مقابل 417 دولارا العام الجارى و931 دولارا للـ 40 قدما مقابل 531 دولارا العام الجارى ولميناء السخنة 1540 دولارا للحاوية الـ 20 قدما و2660 دولارا للـ 40 قدما نفس سعر العام الماضي.
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