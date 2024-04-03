%10 تراجعًا فى نوالين الشحن البحرى فى الربع الثانى من 2024

تراجعت أسعار نوالين الشحن المعلن عنها للربع الثانى من العام الحالى مقارنة مع الربع الأول، بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها الأسعار على منذ اندلاع إضرابات البحر الأحمر فى الربع الأخير من 2023.

لكن على أساس سنوى بلغت الزيادة فى أسعار نوالين الشحن خلال الربع الثانى من 2024 نحو 100%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بحسب الأسعار المعلنة من الإدارة المركزية للتعريفة بمصلحة الجمارك مع بداية أزمة توترات البحر الأحمر.

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وقال المهندس أحمد مصطفى عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، إن هناك تراجعا فى أسعار نوالين الشحن البحرى بنسبة 10% خلال الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

وأوضح مصطفى، أن الأوضاع الجيوسياسية وتهديدات البحر الأحمر التى تشهدها المنطقة منذ نوفمبر الماضى ساهمت فى ارتفاع أسعار نوالين الشحن بدرجات كبيرة، ومثلت عائق كبير أمام المستثمرين والمستوردين وقطاع التخليص الجمركى بسبب تراجع معدلات الشحن بالعديد من الموانئ.

وتوقع مصطفى، تراجع أسعار نوالين الشحن الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 10% إضافية لتعود أسعار نوالين الشحن لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى لما كانت عليه مطلع العام الماضى، خاصة أن أسعار نوالين الشحن هى المعيار الأساسى للمستوردين قبل تأكيد عمليات الشحن، والتى تحسب التكلفة النهائية للمنتج قبل توريده.

وطالب مصطفى الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بتجارة الترانزيت التى تمثل مصدر دخل أجنبى جديد للدولة المصرية تساهم فى ضخ تدفقات أجنبية السنوات المقبلة لتعزيز الاحتياطى الأجنبى وتوفير سيولة دولارية للعمليات الاستيرادية التى كانت تمثل عقبة أمام المستوردين الشهور الماضية.

قال المهندس إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، إن هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى ارتفاع النوالين بهذا الشكل، منها الأزمة الروسية والأوكرانية وتوترات البحر الأحمر مؤخرا وتحويل وجهة الخطوط الملاحية من منطقة قناة السويس لطريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود العالمية والمحلية التى تسببت فى زيادة أسعار النوالين والسلع .

وأوضح أن الفترة الحالية أصبح تسعير الرحلات يتم وفقا لظروف كل رحلة، كما أن الرحلات التى تتخذ طريق القناة يتم زيادة 700 دولار على ثمن الرحلة بزيادة 30% من نولون الشحن، خاصة أن هذا الطريق يوفر 70% فى زمن الرحلة بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

ولفت إلى أن هناك فجوة كبيرة حدثت بين العرض والطلب فى السفن بسبب تراجع العديد منها عن الإبحار فى منطقة البحر الأحمر الأمر الذى ساهم فى زيادة أسعار نوالين الشحن، مؤكدا على أن هدوء التوترات سيصب فى صالح المستوردين والتوكيلات والخطوط الملاحية.

وحددت مصلحة الجمارك الاسعارالاسترشادية لأسعار شحن الحاويات خلال شهور أبريل ومايو يونيو 2024، حيث سجلت أسعار شحن الحاوية الـ 20 قدم القادمة من الموانئ الصينية لميناء الإسكندرية 1610 دولارات مقابل 3200 دولار العام الجارى والـ 40 قدما 2800 دولار مقابل 4200 العام الجارى ولميناء بورسعيد ودمياط 1400 دولار مقابل 3200 دولار للحاوية الـ 20 قدما و2250 دولارا للـ 40 قدما مقابل 4200 دولار العام الجارى، ولميناء السخنة 1000 دولار للـ 20 قدما مقابل 3200 العام الجارى و1600 دولار للـ 40 قدما مقابل 4200 العام الجارى .

كما سجلت أسعار الحاويات الـ 20 قدما القادمة من الخليج العربى لميناء الإسكندرية 1260 دولار مقابل 3200 العام الجارى والـ 40 قدما 2100 دولار مقابل 4200 العام الجارى ولميناء بورسعيد ودمياط 1120 دولارا للحاوية الـ 20 قدما مقابل 3350 العام الجارى و1960 دولارا للـ 40 قدما مقابل 3900 دولارا العام الجارى ولميناء السخنة 665 دولارا للحاوية الـ 20 قدما مقابل 2050 دولارا العام الجارى و1190 دولارا للـ 40 قدما مقابل 2400 العام الجارى.

كما سجلت أسعار الحاويات الـ 20 قدما القادمة من موانئ البحر الأحمر لميناء الإسكندرية 980 دولارا مقابل 676 دولارا العام الجارى والـ 40 قدما 1960 دولارا مقابل 1352 دولارا العام الجارى ولميناء بورسعيد ودمياط 1120 دولارا للحاوية الـ 20 قدما مقابل 638 دولارا العام الجارى و1960 دولار للـ 40 قدما مقابل 1117 العام الجارى ولميناء السخنة 385 دولار للـ 20 قدما نفس السعر العام الجارى و665 دولار للـ 40 قدما نفس سعر العام الجارى.

كما سجلت أسعار الحاويات الـ 20 قدما القادمة من أمريكا الجنوبية لميناء الإسكندرية 898 دولارا مقابل 700 دولار العام الجارى والـ 40 قدما 1397 دولارا مقابل 1100 دولار العام الجارى ولميناء دمياط وبورسعيد 1014 دولارا للـ 20 قدما مقابل 578 دولارا العام الجارى و1430 دولارا للـ 40 قدما مقابل 815 دولارا العام الجارى ولميناء السخنة 1260 دولارا للحاوية الـ 20 قدما بنفس سعر العام الجارى و1640 دولار للـ 40 قدما مقابل 1680 دولارا العام الجارى .

كما سجلت أسعار الحاويات الـ 20 قدما القادمة من أمريكا الشمالية لميناء الإسكندرية 665 دولارا مقابل 500 دولار العام الجارى والـ 40 قدما 865 دولارا مقابل 650 دولارا العام الجارى ولميناء دمياط وبورسعيد 732 دولار للـ 20 قدم مقابل 417 دولارا العام الجارى و931 دولارا للـ 40 قدما مقابل 531 دولارا العام الجارى ولميناء السخنة 1540 دولارا للحاوية الـ 20 قدما و2660 دولارا للـ 40 قدما نفس سعر العام الماضي.