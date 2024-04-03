حالاً تطلق تطبيقاً جديداً لتقديم حلول تمويلية للعملاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت“حالاً” تطبيق مالى جديد لتخلق منصة موحدة لتلبية جميع الاحتياجات المالية للعملاء.
ويعمل تطبيق“حالًا” على مساعدة العملاء على إدارة أموالهم بسهولة، بهدف تحقيق التمكين المالى فى مصر، ومن المنتظر أن يتيح التطبيق للمستخدمين حلولًا مبتكرة فى مجال التمويل.
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وقال منير نخلة، الرئيس التنفيذى ومؤسس“MNT حالًا”، إن تطبيق“حالًا” يمثل نقلة نوعية للخدمات المالية وطريقة تقديمها، ولا يعمل التطبيق على تبسيط إدارة الأموال فقط، ولكنه يمثل تحولًا نوعيًا فى شكل ونوعية وطريقة أداء الخدمات المالية المقدمة، مع تمكين المستخدمين ماليًا عن طريق باقة من الحلول المالية المبتكرة.
وقال أحمد محسن، رئيس القطاع التكنولوجى والشريك المؤسس لشركة“حالًا”، إن الاهتمام الذى يشهده التطبيق هو شهادة على التزامنا بالابتكار والبساطة فى تقديم الخدمات المالية.
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