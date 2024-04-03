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حالاً تطلق تطبيقاً جديداً لتقديم حلول تمويلية للعملاء

4/3/2024 2:25:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت“حالاً” تطبيق مالى جديد لتخلق منصة موحدة لتلبية جميع الاحتياجات المالية للعملاء.

ويعمل تطبيق“حالًا” على مساعدة العملاء على إدارة أموالهم بسهولة، بهدف تحقيق التمكين المالى فى مصر، ومن المنتظر أن يتيح التطبيق للمستخدمين حلولًا مبتكرة فى مجال التمويل.

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وقال منير نخلة، الرئيس التنفيذى ومؤسس“MNT حالًا”، إن تطبيق“حالًا” يمثل نقلة نوعية للخدمات المالية وطريقة تقديمها، ولا يعمل التطبيق على تبسيط إدارة الأموال فقط، ولكنه يمثل تحولًا نوعيًا فى شكل ونوعية وطريقة أداء الخدمات المالية المقدمة، مع تمكين المستخدمين ماليًا عن طريق باقة من الحلول المالية المبتكرة.

وقال أحمد محسن، رئيس القطاع التكنولوجى والشريك المؤسس لشركة“حالًا”، إن الاهتمام الذى يشهده التطبيق هو شهادة على التزامنا بالابتكار والبساطة فى تقديم الخدمات المالية.

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