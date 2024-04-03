إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر من 9 إلى 14 أبريل

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم الفائدة للقطاعات الإنتاجية مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم إجراءات التقاضى فى الدعاوى البسيطة صرف 6 دُفعات من صُندوق إعانات الطوارئ للعاملين بفنادق طابا ودهب ونويبع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء 9 أبريل حتى يوم الأحد 14 أبريل 2024، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.