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إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر من 9 إلى 14 أبريل

4/3/2024 2:25:02 PM
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء 9 أبريل حتى يوم الأحد 14 أبريل 2024، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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