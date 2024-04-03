إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر من 9 إلى 14 أبريل

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء 9 أبريل حتى يوم الأحد 14 أبريل 2024، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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