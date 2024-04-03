مستهدفات السياحة الطموحة بالسعودية تفتح فرصاً ضخمة للمستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News) يفتح مستهدف“رؤية السعودية 2030” لقطاع السياحة ، المتمثل في جذب 150 مليون سائح سنوياً، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، نافذة كبيرة من الفرص التي يتعين على القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، استغلالها، وفق تراب سليم، الشريك ورئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في“نايت فرانك”.
سليم أضاف في حديث لـ”الشرق” أن الحكومة فعلت ما عليها عبر إطلاق المبادرات الطموحة، وتنفيذ المشروعات السياحية الكبرى، واستضافة الفعاليات الضخمة، إضافة إلى تسهيل منح تأشيرات الدخول، والعمل على تحسين الربط الجوي بين مدن العالم والمملكة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات انعكست بالفعل في ارتفاع أعداد السائحي
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