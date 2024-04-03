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مستهدفات السياحة الطموحة بالسعودية تفتح فرصاً ضخمة للمستثمرين

4/3/2024 2:25:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يفتح مستهدف“رؤية السعودية 2030” لقطاع السياحة ، المتمثل في جذب 150 مليون سائح سنوياً، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، نافذة كبيرة من الفرص التي يتعين على القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي، استغلالها، وفق تراب سليم، الشريك ورئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في“نايت فرانك”.

سليم أضاف في حديث لـ”الشرق” أن الحكومة فعلت ما عليها عبر إطلاق المبادرات الطموحة، وتنفيذ المشروعات السياحية الكبرى، واستضافة الفعاليات الضخمة، إضافة إلى تسهيل منح تأشيرات الدخول، والعمل على تحسين الربط الجوي بين مدن العالم والمملكة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات انعكست بالفعل في ارتفاع أعداد السائحي

موضوعات متعلقة كيف أثر نمو المنطقة الجنوبية على منطقة اليورو ككل؟ إيرادات ضرائب النفط والغاز في روسيا ترتفع 90% خلال مارس هيئة السوق المالية السعودية: نمو غير مسبوق في صناعة إدارة الأصول بالمملكة المصدر:

MENAFN03042024000202011048ID1108055424

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