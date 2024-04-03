أيزون إكسبيرينس تتوسع في سوق المملكة المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت أيزون إكسبيرينس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة تجربة العملاء (CX)، عن استحواذها على شركة إي سي أوت سورسينج (EC Outsourcing )، وهي شركة خدمات تعهيد مقرها المملكة المتحدة تأسست في عام 2013.
وحسب بيان للشركة اليوم – فإن هذه الخطوة بداية التوسع الاستراتيجي لأيزون إكسبيرينس بأسواق المملكة المتحدة وأوروبا، بهدف تعزيز قدراتها في مجال التعهيد من مصر وجنوب إفريقيا والهند ومواقع استراتيجية أخرى.
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من جانبه ، أعرب برافين كومار، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة“أيزون إكسبيرينس”، عن الأهمية الاستراتيجية للاستحواذ، قائلا:“يمثل هذا الاستحواذ خطوتنا الأولى في الأسواق الغربية، بداية من المملكة المتحدة، حيث نهدف إلى تأسيس كيان راسخ لديه وجود قوي في المملكة المتحدة وأوروبا، مما يعزز ويوسع نطاق أعمالنا وفرص التعهيد التي نقدمها من وجهاتنا الرئيسية: جنوب إفريقيا والهند ومصر وكينيا ورواندا”.
وأضاف كومار أن قطاع التعهيد في أفريقيا يحظى بفرص هائلة لما يمتلكه من إمكانات كبيرة ومزيج فريد من الكفاءة العملية للمواهب والكفاءة من حيث التكلفة، مشيرًا بفخر إلى القوة العاملة الشابة للشركة و براعتهم في المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى حماسهم للتفاعل مع العالم وترك بصمتهم؛ كما أكد أن الاستحواذ على EC Outsourcing يعد خطوة موفقة، مما يوفره من فريق إدارة خبير وموطئ قدم قوي في هذه الأسواق.
وسلط شايلش موهان، الرئيس العالمي للمبيعات والمدير التنفيذي لشركة أيزون إكسبيرينس الضوء على الفوائد التي سيجلبها هذا الاستحواذ إلى مصر، قائلًا:“سيفيد هذا الاستحواذ عملياتنا في مصر بشكل كبير، ويعزز قدراتنا للتوسع، كما سيوفر فرص عديدة لموظفينا ونمو الشركة ونطاقها بشكل عام ، إذ نوظف بالفعل ما يقرب من 3500 موظف مصري، ونخطط لإضافة 2500 وظيفة أخرى في مجال التعهيد.
ومن خلال هذا الاستحواذ، نهدف إلى التوسع بشكل أكبر مع مواقع جديدة توظف المزيد من المواهب وتترك تأثيرًا أقوى على الاقتصاد الكلي من خلال تمكين مصر من تحقيق المزيد من المكاسب من خلال قطاع التعهيد”.
ومن خلال هذا الاستحواذ، تهدف الشركة إلى ترسيخ وجودها في المملكة المتحدة وأوروبا، علاوة على مكانتها كشركة رائدة للتعهيد من القارة الإفريقية ، إذ تسمح هذه الخطوة الاستراتيجية للعملاء المحتملين بالتعاون مباشرة مع أيزون إكسبيرينس بصفتها كيان إفريقي رائد، والاستفادة من خبراتها الكبيرة وفهمها العميق لمشهد قطاع التعهيد في إفريقيا وآليات تقديم خدماته، لتسهيل التعاون والحصول على تلك الخدمات لمختلف الأسواق الأوروبية.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108055423
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