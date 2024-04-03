أيزون إكسبيرينس تتوسع في سوق المملكة المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت أيزون إكسبيرينس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال إدارة تجربة العملاء (CX)، عن استحواذها على شركة إي سي أوت سورسينج (EC Outsourcing )، وهي شركة خدمات تعهيد مقرها المملكة المتحدة تأسست في عام 2013.

وحسب بيان للشركة اليوم – فإن هذه الخطوة بداية التوسع الاستراتيجي لأيزون إكسبيرينس بأسواق المملكة المتحدة وأوروبا، بهدف تعزيز قدراتها في مجال التعهيد من مصر وجنوب إفريقيا والهند ومواقع استراتيجية أخرى.

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من جانبه ، أعرب برافين كومار، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة“أيزون إكسبيرينس”، عن الأهمية الاستراتيجية للاستحواذ، قائلا:“يمثل هذا الاستحواذ خطوتنا الأولى في الأسواق الغربية، بداية من المملكة المتحدة، حيث نهدف إلى تأسيس كيان راسخ لديه وجود قوي في المملكة المتحدة وأوروبا، مما يعزز ويوسع نطاق أعمالنا وفرص التعهيد التي نقدمها من وجهاتنا الرئيسية: جنوب إفريقيا والهند ومصر وكينيا ورواندا”.

وأضاف كومار أن قطاع التعهيد في أفريقيا يحظى بفرص هائلة لما يمتلكه من إمكانات كبيرة ومزيج فريد من الكفاءة العملية للمواهب والكفاءة من حيث التكلفة، مشيرًا بفخر إلى القوة العاملة الشابة للشركة و براعتهم في المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى حماسهم للتفاعل مع العالم وترك بصمتهم؛ كما أكد أن الاستحواذ على EC Outsourcing يعد خطوة موفقة، مما يوفره من فريق إدارة خبير وموطئ قدم قوي في هذه الأسواق.

وسلط شايلش موهان، الرئيس العالمي للمبيعات والمدير التنفيذي لشركة أيزون إكسبيرينس الضوء على الفوائد التي سيجلبها هذا الاستحواذ إلى مصر، قائلًا:“سيفيد هذا الاستحواذ عملياتنا في مصر بشكل كبير، ويعزز قدراتنا للتوسع، كما سيوفر فرص عديدة لموظفينا ونمو الشركة ونطاقها بشكل عام ، إذ نوظف بالفعل ما يقرب من 3500 موظف مصري، ونخطط لإضافة 2500 وظيفة أخرى في مجال التعهيد.

ومن خلال هذا الاستحواذ، نهدف إلى التوسع بشكل أكبر مع مواقع جديدة توظف المزيد من المواهب وتترك تأثيرًا أقوى على الاقتصاد الكلي من خلال تمكين مصر من تحقيق المزيد من المكاسب من خلال قطاع التعهيد”.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تهدف الشركة إلى ترسيخ وجودها في المملكة المتحدة وأوروبا، علاوة على مكانتها كشركة رائدة للتعهيد من القارة الإفريقية ، إذ تسمح هذه الخطوة الاستراتيجية للعملاء المحتملين بالتعاون مباشرة مع أيزون إكسبيرينس بصفتها كيان إفريقي رائد، والاستفادة من خبراتها الكبيرة وفهمها العميق لمشهد قطاع التعهيد في إفريقيا وآليات تقديم خدماته، لتسهيل التعاون والحصول على تلك الخدمات لمختلف الأسواق الأوروبية.

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