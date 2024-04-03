حركة عرضية لمؤشرات البورصة مع اقتراب موسم الإجازات

سيطرت التحركات العرضية على مؤشرات البورصة المصرية فى جلسة الأربعاء بعد سلسلة من التراجعات لم يكسرها سوى جلسة واحدة من الارتفاع على مدار 3 أسابيع من الخسائر.

وأبدى متعاملون بسوق المال تفاؤلهم بمعادة الارتداد بعد انتهاء موسم إجازات عيد الفطر، وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.01% بختام تعاملات أمس الأربعاء، ليصل إلى 27937 نقطة، وسجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضًا بنسبة 0.52% ليصل إلى 6367 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39% إلى مستوى 9061 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.04% عند مستوى 34100 نقطة.

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ورجح باسم عطالله، رئيس مجلس إدارة شركة أمام لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة 29500 نقطة والتى تعد منطقة هامة بالنسبة للمؤشر، والاستقرار أعلاه يشير لمزيد من النمو.

وتوقع أن شهر أبريل سيكون أفضل أداءً من مارس بعد انتهاء موسم إجازات عيد الفطر، مع استمرار المؤشر أعلى 27500 نقطة، كما أن الأسهم القيادية بدأت فى التماسك بعد الحركة التصحيحية القوية الأخيرة.

ونصح المستثمرين باقتناص الأسهم ذات مناطق الدعوم الجيدة دون التركيز على أداء المؤشرات، والأسهم التى لديها نتائج أعمال مرتفعة، بالإضافة إلى الابتعاد عن الهامش والزيرو لحين استقرار السوق.

وشهد السوق تداولات بقيمة 2.2 مليار جنيه، من خلال تداول 399 مليون سهم، بتنفيذ 70 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 58 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“العربية الإسلامية” بنسبة 10.04%.

وتراجعت أسعار 80 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“أصول للوساطة” بنحو 11.11%، فيما لم تتغير أسعار 66 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.87 تريليون جنيه.

وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 28600 نقطة وصولًا لمستوى 29 ألف نقطة على المدى القصير.

وأشار إلى أن ضعف السيولة السبب فى تراجع الأداء، لكن مع استقرار المؤشر وتماسكه أعلى 27500 نقطة، من المتوقع أن يتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.

ونصح المستثمرين بانتقاء الأسهم التى بدأت فى التحسن خاصةً قطاع البتروكيماويات، وبعض الأسهم بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، الإبتعاد عن الشراء الهامشى.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب وحدهم للبيع بصافى تعاملات نحو 74 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.19%، فيما توجه المصريون والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغت 20 مليون جنيه و54 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 78.51% و16.3% على التوالى.

ونفذ الأفراد 69.38% من التعاملات، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 31 مليون جنيه، واتجه المصريون والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 20 مليون جنيه و11 مليون جنيه على التوالى.

ونفذت المؤسسات 30.61% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية مسجلين صافى شراء 50 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 28 مليون جنيه و43 مليون جنيه على التوالى.