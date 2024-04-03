تراجع تراخيص سيارات ((النقل)) خلال أول شهرين من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) شهد قطاع النقل انخفاضًا بإعداد التراخيص خلال أول شهرين من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام المنتهى 2023، وذلك بسبب تأخير دخول مستلزمات الانتاج للمصانع المنتجة خلال تلك الفترة، وذلك بحسب حسين مصطفى، خبير السيارات، والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات.

أشار ((مصطفى)) إلى أن الفترة الاخيرة الماضية شهدت انخفاضا ملحوظ بالطاقات الإنتاجية بالمصانع المنتجة (الاتوبيسات – ميكروباص – الشاحنات) مما أثر ذلك على حجم المبيعات التى شهدت انخفاض أيضًا خلال أول شهرين من العام الحالى.

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أوضح أن الحكومة بدأت فى الافراج عن الشحنات المحتجزة داخل الموانئ بدعم من توفير العملة (الدولار)، متوقعًا ان يشهد القطاع توافر المعروض داخل السوق خلال الفترة المقبلة بدعم من استئناف دخول مستلزمات الانتاج مجددًا وعودة زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع التى انخفضت حتى وصلت إلى 50 و70% منذ بداية الأزمة.

أظهرت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، انخفاض أعداد السيارات (النقل) الجديدة التى صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهرين (يناير، فبراير) الماضيين لتسجل نحو 2.6 ألف سيارة، مقارنة بنحو 2.8 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام المنتهى 2023، بانخفاض نسبته 7.1%.

وفى نفس السياق، شهدت مبيعات قطاع الأتوبيسات خلال أول شهرين من العام الحالى 2024، تراجعًا ملحوظًا سجل أكثر من ألف أتوبيسا، مقابل 1.5 ألف أتوبيس خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة انخفاض 33.9%.

فيما تراجعت أيضا مبيعات الشاحنات لتسجل بيع 1.9 ألف شاحنة، مقارنة بنحو 2.1 وحدة فى فترة المقارنة بانخفاض نسبته 10%، وذلك بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك))، الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه.