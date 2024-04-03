انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر ، في ختام تعاملات اليوم، بمقدار 102 نقطة أي بنسبة 1.050% ليصل إلى 9 آلاف و691.930 نقطة.

وتم – خلال الجلسة، وفقا لوكالة الأنباء لاقطرية (قنا) – تداول 145 مليونا و2 ألف و491 سهما، بقيمة 493 مليونا و170 ألفا و029.697 ريال، نتيجة تنفيذ 18 ألفا و956 صفقة في جميع القطاعات.

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وصعدت في الجلسة أسهم 11 شركة، فيما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 563 مليارا و261 مليونا و586 ألفا و004.070 ريال، قياسا بـ 569 مليارا و317 مليونا و864 ألفا و799.750 ريال، في الجلسة السابقة.

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