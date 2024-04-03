انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر ، في ختام تعاملات اليوم، بمقدار 102 نقطة أي بنسبة 1.050% ليصل إلى 9 آلاف و691.930 نقطة.
وتم – خلال الجلسة، وفقا لوكالة الأنباء لاقطرية (قنا) – تداول 145 مليونا و2 ألف و491 سهما، بقيمة 493 مليونا و170 ألفا و029.697 ريال، نتيجة تنفيذ 18 ألفا و956 صفقة في جميع القطاعات.
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وصعدت في الجلسة أسهم 11 شركة، فيما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 563 مليارا و261 مليونا و586 ألفا و004.070 ريال، قياسا بـ 569 مليارا و317 مليونا و864 ألفا و799.750 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN03042024000202011048ID1108055420
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