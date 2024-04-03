شركة أسترالية تستمر بالتنقيب عن الذهب في السودان رغم الحرب

MENAFN - Al-Borsa News) لم تتخل شركة إنتاج الذهب الأسترالية“بيرسيوس ماينينغ” (Perseus Mining) عن خطة طويلة الأجل للتعدين في السودان الذي مزقته الحرب، حتى في الوقت الذي تسعى فيه وارء إبرام صفقات أخرى عبر كافة أنحاء أفريقيا للحفاظ على إنتاجها.

أوقفت ثالث أكبر شركة تعدين ذهب مدرجة بالبورصة في أستراليا من حيث القيمة السوقية قراراً استثمارياً نهائياً لبناء منجم في البلد الذي مزقته حرب أهلية معقدة. لكن“بيرسيوس” ما زالت تتطلع إلى مستقبل محتمل بعد انتهاء الصراع هناك، وتستعد لمنح عقد تنقيب جديد لأصولها بمشروع“رمال مياس”، وهو بعيد للغاية عن مناطق القتال.

موضوعاتكيف أثر نمو المنطقة الجنوبية على منطقة اليورو ككل؟ إيرادات ضرائب النفط والغاز في روسيا ترتفع 90% خلال مارس هيئة السوق المالية السعودية: نمو غير مسبوق في صناعة إدارة الأصول بالمملكة

أوضح الرئيس التنفيذي جيف كوارترمين خلال مقابلة أن“السودان لن يكون فرصة ضائعة بالنسبة لشركتنا على الإطلاق. سنقوم بتطوير هذا المشروع وهذه هي الخطة التي نعمل عليها”.

تعد“بيرسيوس” من بين شركات تعدين الذهب الذين يبحثون عن أصول جديدة مع انتهاء صلاحية عقود استغلال أصولهم الحالية، في ظل بلوغ أسعار سبائك الذهب لمستويات قياسية. تتمتع الشركة بمليار دولار نقداً وديون غير مستغلة لتمويل الاستثمارات، وفق رئيسها التنفيذي. تحاول الاستحواذ على مشروع نيانزا في تنزانيا عن طريق تقديم عرض للشركة المالكة له“أور كورب” (OreCorp)، وتدرس ما إذا كانت ستنضم إلى المنافسة على الاستحواذ على منجم أكيم في غانا الذي طرحته للبيع شركة“نيومونت”.

أزمة السودان أشد تعقيداً. يخوض البلد معركة شاملة للسيطرة بين الجيش وجماعة شبه عسكرية منذ أبريل الماضي. أعلنت الأمم المتحدة عن اكتشاف مقابر جماعية وحوادث اغتصاب جماعي، وتعرض 18 مليون شخص لخطر الجوع، و10 ملايين نازح تقريباً داخل البلاد، علاوة على 1.8 مليون فروا إلى مناطق أخرى.

يحدو شركة التعدين الأسترالية الأمل في أن تستقر الظروف السياسية هناك بالأجل البعيد. تبرز دول الخليج العربي من بينها السعودية والإمارات باعتبارها أطرافاً ذات ثقل دبلوماسيي مهم بمنطقة القرن الأفريقي، التي تحظى بموارد معدنية غنية ولكنها غير مستغلة إلى حد بعيد. يعطي حكام الدولتين الخليجيتين الأولوية للاستثمار الخارجي في قطاع التعدين.

دخلت“بيرسيوس” في اتفاقية مع شركة عجلان وإخوانه، وهي شركة سعودية متعددة الأنشطة ذات ملكية محدودة، الشهر الماضي للمشاركة في الاستثمار في مشروعات للتنقيب في المملكة وفي دول أفريقية من بينها السودان، علاوة على الجزائر وإريتريا وإثيوبيا ومصر.

اختتم كوارترمين:“من خلال وجود شركة سعودية مؤثرة شريكة لنا، فقد يمنحنا ذلك استقراراً جيوسياسياً بدرجة أكبر، إذا جاز التعبير، في الأماكن التي نتطلع إلى استكشافها”.

المصدر: