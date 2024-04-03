رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات بعض مشروعات الوزارة

MENAFN - Al-Borsa News) تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، اليوم الأربعاء، مستجدات بعض مشروعات الوزارة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات والملفات، من بينها الشراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة“أومنيفا” الكويتية لإنشاء كابلات بحرية، بالإضافة إلى التوسع في شبكة الألياف الضوئية.

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وقال المتحدث الرسميّ“إن وزير الاتصالات أشار، خلال اللقاء، إلى أنه فيما يتعلق بالشراكة مع الشركة الكويتية، فهي تعتبر شركة رائدة في مجال مشروعات أنظمة الكابلات البحرية وبناء مراكز البيانات العملاقة المتخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكويتية لإنشاء ثلاث كابلات بحرية من الخليج العربي إلى أوروبا، إذ تعمل الكابلات البحرية على ربط مراكز بيانات عملاقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بأوروبا”، موضحا أنه من المتوقع أن يتم التعاقد مع الشركة خلال أبريل الجاري، على أن تكون مدة التعاقد 15 عاما، كما أنه من المتوقع دخول الكابلات البحرية الخدمة خلال 2026.

وفيما يخص شبكة الألياف الضوئية، أشار الوزير إلى أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالتفاوض على نموذج أعمال تشاركي مع إحدى الشركات؛ للتوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية حتى المنزل، مضيفا أنه جار الاتفاق على المحددات ونطاق الأعمال، على أن يكون التحالف بين الشركتين بنظام المشاركة في الدخل.

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